نتانیاهو بر طبل جنگ می کوبد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، بنیامین نتانیاهو نخست وزیر رژیم صهیونیستی همچنان بر طبل جنگ در غزه می کوبد.

نخست وزیر رژیم صهیونیستی مدعی شد: ما عملیات نظامی خود را در ورودی شهر غزه و داخل آن گسترش می دهیم تا آنانی که در حمله هفتم اکتبر مشارکت داشتند را از بین ببریم.

نتانیاهو ادعا کرد: اگر مجبور باشم بین پیروزی بر دشمنانمان و تبلیغات بد علیه خودمان یکی را انتخاب کنم، پیروزی را انتخاب می‌کنم.

وی مدعی شد: در راستای ویرانی زیرساختها و برج ها در غزه حرکت می کنیم و منطقه انسانی ایجاد می کنیم که به ساکنان اجازه خروج به اماکن امن را بدهد.

نخست وزیر رژیم صهیونیستی ادعا کرد: تلاش‌های ما علیه آخرین مرکز، یعنی شهر غزه، بخشی از تکمیل تخریب محور ایران است.

این سخنان نخست وزیر رژیم صهیونیستی در حالی است که رژیم صهیونیستی از دو روز قبل به تخریب برج های مسکونی در شهر غزه روی آورده است و آنها را با خاک یکسان می کند.