به گزارش خبرگزاری مهر، خانواده‌های اسرای اسرائیلی در غزه در بیانیه‌ای با انتقاد از کابینه جنگ رژیم صهیونیستی اعلام کردند بدون توقف جنگ در نوار غزه امکان هیچ گونه مبادله‌ای وجود نخواهد داشت.

پایگاه خبری النشره لبنان شنبه شب در گزارشی از اراضی اشغالی اعلام کرد که صدها خانواده اسرای صهیونیستی در غزه با صدور بیانیه‌ای خواستار پایان دادن به جنگ در غزه و بازگشت اسرای خود شدند.

خانواده‌های اسرای اسرائیلی در غزه در بیانیه‌ای اعلام کردند که نابودی حماس و استرداد اسرای اسرائیلی از غزه ادعایی توخالی و بی‌اساس است.

در این بیانیه آمده است که نظریه نابودی حماس و آزادی اسرا با هم شکست خورده است.

این خانواده‌ها تاکید کردند که بدون توقف جنگ هیچ مبادله‌ای انجام نخواهد شد و اکثر اسرائیلی‌ها از توقف جنگ در مقابل بازگرداندن اسرا حمایت می‌کنند.

در همین ارتباط، خانواده «نمرود کوهن» یکی از اسرای صهیونیست نیز اعلام کردند که «ایتمار بن گویر» وزیر امنیت داخلی و «بتسئیل اسموتریچ» وزیر دارایی رژیم صهیونیستی در حالی که هیچ توجهی به بازگرداندن اسرای صهیونیست ندارند، روی بازگشت شهرک‌نشینان به اطراف نوار غزه تاکید می‌کنند.

خانواده این اسیر صهیونیست تاکید کردند که نتانیاهو نیز از توافق، تنها به دنبال بقای سیاسی خود در پست نخست‌وزیری رژیم صهیونیستی تا طولانی‌ترین زمان ممکن است.

یکی دیگر از خانواده‌های اسرای صهیونیست نیز اذعان کردند: در پایان، بدون بازگشتن اسرایمان مجبور به آتش‌بس خواهیم شد.

پیش از این، گردان‌های القسام، شاخه نظامی جنبش حماس با انتشار ویدئویی از نحوه کشته شدن اسرای صهیونیستی در پی بمباران اشغالگران در غزه به خانواده اسرای اسرائیلی با هشدار به وقت کشی سران این رژیم اعلام کرد که ارتش شما با دستور بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر کابینه به هیچ حرمتی به زنده یا مرده فرزندان شما قائل نیست.