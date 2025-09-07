  1. استانها
  2. خراسان شمالی
۱۶ شهریور ۱۴۰۴، ۱۶:۲۷

کودکان و نوجوانان بجنوردی طولانی‌ترین ماه‌گرفتگی قرن را رصد می‌کنند

بجنورد- مدیرکل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان خراسان شمالی از برگزاری اردوی علمی‌ تفریحی رایگان همزمان با طولانی‌ترین ماه‌گرفتگی قرن برای اعضای فعال کانون‌های استان خبر داد.

فرهاد آقابیگی عصر در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: اردوی علمی‌تفریحی رایگان همراه با قصه‌گویی و نقاشی ویژه اعضای فعال تابستانی کانون‌های پرورش فکری کودکان و نوجوانان، همزمان با آغاز طولانی‌ترین ماه‌گرفتگی قرن برگزار می‌شود.

وی افزود: کودکان و نوجوانان عضو فعال مراکز کانون می‌توانند یک‌شنبه شب این پدیده نجومی را با استفاده از تلسکوپ در محل اداره کل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان در جاده شهرک ولیعصر (عج) بجنورد مشاهده کنند.

مدیرکل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان خراسان شمالی تصریح کرد: هدف از این برنامه، تقویت علاقه‌مندی کودکان و نوجوانان به حوزه‌های علمی در کنار فعالیت‌های فرهنگی و هنری همچون قصه‌گویی و نقاشی است.

