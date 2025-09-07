فرهاد آقابیگی عصر در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: اردوی علمی‌تفریحی رایگان همراه با قصه‌گویی و نقاشی ویژه اعضای فعال تابستانی کانون‌های پرورش فکری کودکان و نوجوانان، همزمان با آغاز طولانی‌ترین ماه‌گرفتگی قرن برگزار می‌شود.

وی افزود: کودکان و نوجوانان عضو فعال مراکز کانون می‌توانند یک‌شنبه شب این پدیده نجومی را با استفاده از تلسکوپ در محل اداره کل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان در جاده شهرک ولیعصر (عج) بجنورد مشاهده کنند.

مدیرکل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان خراسان شمالی تصریح کرد: هدف از این برنامه، تقویت علاقه‌مندی کودکان و نوجوانان به حوزه‌های علمی در کنار فعالیت‌های فرهنگی و هنری همچون قصه‌گویی و نقاشی است.