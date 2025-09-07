  1. استانها
  2. خراسان رضوی
۱۶ شهریور ۱۴۰۴، ۲۱:۳۰

تصاویری از ماه گرفتگی در آسمان حرم مطهر امام رضا(ع)

تصاویری از ماه گرفتگی در آسمان حرم مطهر امام رضا(ع)

مشهد - در این فیلم تصاویری از ماه گرفتگی در آسمان حرم مطهر امام رضا(ع) را مشاهده می کنید.

دریافت 2 MB
کد خبر 6582937

