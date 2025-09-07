https://mehrnews.com/x38XLG ۱۶ شهریور ۱۴۰۴، ۲۱:۳۰ کد خبر 6582937 استانها خراسان رضوی استانها خراسان رضوی ۱۶ شهریور ۱۴۰۴، ۲۱:۳۰ تصاویری از ماه گرفتگی در آسمان حرم مطهر امام رضا(ع) مشهد - در این فیلم تصاویری از ماه گرفتگی در آسمان حرم مطهر امام رضا(ع) را مشاهده می کنید. دریافت 2 MB کد خبر 6582937 کپی شد مطالب مرتبط اقامه نماز آیات برای طولانی ترین ماه گرفتگی قرن در حرم امام رضا(ع) تصاویری از ماه گرفتگی در آسمان مشهد طولانیترین خسوف قرن در آسمان ایران رؤیت شد ماه گرفتگی در آسمان قزوین اقامه نماز آیات هم زمان با وقوع پدیده ماه گرفتگی در حرم مطهر رضا(ع) کودکان و نوجوانان بجنوردی طولانیترین ماهگرفتگی قرن را رصد میکنند برچسبها پدیده ماه گرفتگی خسوف مشهد حرم امام رضا (ع)
