کشف جرم آسمانی تازه توسط نوجوانان خراسان شمالی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان خراسان شمالی، فرهاد آقابیگی اعلام کرد: گروه نجوم مرکز فراگیر بجنورد با استفاده از داده‌های تلسکوپ‌های بین‌المللی و نرم‌افزارهای تخصصی، موفق به شناسایی یک جرم آسمانی تازه شده‌اند و این کشف پس از تأیید مرکز بین‌المللی داده‌های نجومی در فهرست جهانی ثبت خواهد شد.

وی با اشاره به اهمیت پویش جهانی کشف سیارک‌ها گفت: هدف اصلی این برنامه ارتقای دانش نجوم و ترویج فعالیت‌های علمی در میان کودکان و نوجوانان است و مشارکت اعضای کانون فرصتی ارزشمند برای هم‌افزایی علمی با نوجوانان سراسر جهان فراهم کرده است.

مدیرکل کانون پرورشی فکری کودکان و نوجوانان خراسان شمالی بیان کرد: در این دوره از پویش، چندین گروه از استان‌های لرستان، هرمزگان، قم، مازندران، زنجان، اصفهان، البرز، آذربایجان شرقی، گیلان و گلستان به نمایندگی از ایران شرکت کردند و موفق به شناسایی ۱۰ جرم آسمانی و چند سیارک موقت شدند که در این میان، نوجوانان خراسان شمالی با کشف یک سیارک ویژه، درخشیدند.

وی افزود: با راه‌اندازی دبیرخانه دائمی پویش جهانی کشف سیارک‌ها در استان گلستان و همکاری فعال دیگر استان‌ها، زمینه حضور پرشور و مؤثر نوجوانان ایرانی در این رویداد علمی جهانی فراهم شده است.