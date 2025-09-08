  1. جامعه
  2. شهری
۱۷ شهریور ۱۴۰۴، ۹:۳۳

محدودیت موقت در ۳ ایستگاه خط یک مترو تهران از چهارشنبه تا جمعه

محدودیت موقت در ۳ ایستگاه خط یک مترو تهران از چهارشنبه تا جمعه

مدیر ارشد شرکت بهره برداری متروی تهران اعلام کرد: به‌علت نوسازی مسیر ریلی جنوبی خط یک، محدودیت موقت مسافرگیری از صبح چهارشنبه ۱۹ شهریور تا پایان جمعه ۲۱ شهریور اعمال می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، مجتبی بیات مدیر ارشد خط یک شرکت بهره برداری متروی تهران با اشاره به محدودیت موقت در ۳ ایستگاه خط یک مترو تهران از چهارشنبه تا جمعه گفت: این اقدام در راستای ارتقای سطح ایمنی، پایداری زیرساخت‌ها و بهبود کیفیت سفر مسافران در آینده صورت می‌گیرد و هرچند موجب محدودیت موقت در تردد خواهد شد، اما آثار مثبت آن در افزایش مطلوبیت خدمات مشهود خواهد بود.

وی افزود: در طول اجرای عملیات، اتوبوس‌های رایگان از ایستگاه علی‌آباد به سمت پایانه جنوب و بالعکس و همچنین ون‌ها و تاکسی‌های رایگان از ایستگاه شهید بخارایی به ایستگاه متروی علی‌آباد و پایانه جنوب، مسافران را از ساعت ۰۴:۳۰ تا ۲۳:۰۰ جابه‌جا می‌کنند. همچنین پذیرش مسافر در ایستگاه‌های علی‌آباد و پایانه جنوب نیز توسط شرکت بهره‌برداری مترو در این مدت به‌صورت رایگان انجام خواهد شد.

بیات در پایان ضمن عذرخواهی از شهروندان خاطرنشان کرد: همکاری و همراهی مسافران در استفاده از ناوگان جایگزین طی این مدت، نقشی مؤثر در روان‌سازی تردد دارد و اطمینان داریم نتایج این بهسازی‌ها در ارتقای ایمنی و رضایتمندی شهروندان به‌طور ملموس نمایان خواهد شد.

کد خبر 6583203

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها