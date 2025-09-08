به گزارش خبرگزاری مهر، مجتبی بیات مدیر ارشد خط یک شرکت بهره برداری متروی تهران با اشاره به محدودیت موقت در ۳ ایستگاه خط یک مترو تهران از چهارشنبه تا جمعه گفت: این اقدام در راستای ارتقای سطح ایمنی، پایداری زیرساختها و بهبود کیفیت سفر مسافران در آینده صورت میگیرد و هرچند موجب محدودیت موقت در تردد خواهد شد، اما آثار مثبت آن در افزایش مطلوبیت خدمات مشهود خواهد بود.
وی افزود: در طول اجرای عملیات، اتوبوسهای رایگان از ایستگاه علیآباد به سمت پایانه جنوب و بالعکس و همچنین ونها و تاکسیهای رایگان از ایستگاه شهید بخارایی به ایستگاه متروی علیآباد و پایانه جنوب، مسافران را از ساعت ۰۴:۳۰ تا ۲۳:۰۰ جابهجا میکنند. همچنین پذیرش مسافر در ایستگاههای علیآباد و پایانه جنوب نیز توسط شرکت بهرهبرداری مترو در این مدت بهصورت رایگان انجام خواهد شد.
بیات در پایان ضمن عذرخواهی از شهروندان خاطرنشان کرد: همکاری و همراهی مسافران در استفاده از ناوگان جایگزین طی این مدت، نقشی مؤثر در روانسازی تردد دارد و اطمینان داریم نتایج این بهسازیها در ارتقای ایمنی و رضایتمندی شهروندان بهطور ملموس نمایان خواهد شد.
