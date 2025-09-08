به گزارش خبرگزاری مهر، سیدمحمد آقامیری، رئیس کمیته عمران شورای اسلامی شهر تهران با بیان اینکه امسال ۲۴ دستگاه پله برقی جدید در ایستگاه‌های مترو نصب می‌شود، اظهار کرد: در سال قبل ۳۷۵ یونیت اورهال شد و هزینه خرید یونیت‌های جدید نیز در بودجه سال ۱۴۰۴ برای ایستگاه‌های فاقد پله‌برقی در نظر گرفته شده است.

وی در ادامه با پرداختن به تعدادی از ایستگاه‌های مترو بدون پله برقی، گفت: در همان سال ابتدایی دوره ششم بنا را بر این گذاشتیم که هیچ ایستگاهی بدون پله برقی به بهره‌برداری نرسد.

آقامیری با بیان اینکه با برنامه‌ریزی صورت گرفته، تمام ایستگاه‌هایی که در این دوره افتتاح شده، مجهز به پله برقی است، خاطرنشان کرد: در کنار آن، تجهیز ایستگاه‌های قدیمی به پله برقی نیز در دستور کار است.

رئیس کمیته عمران شورای اسلامی شهر تهران در مورد نصب آسانسور در ایستگاه‌های مترو نیز تصریح کرد: به دلیل اینکه عمق ایستگاه‌ها زیاد است، هنوز برای نصب آسانسور با سازمان استاندارد به توافق نرسیده‌ایم.

وی افزود: این اقدام از حیطه ما خارج است و سازمان استاندارد شرایطی دارد که برای ما ممکن نیست؛ باید استاندارد شرایط خود را با توجه به وضعیت مترو تغییر دهد.

آقامیری همچنین تصریح کرد: از لحاظ ایمنی؛ آسانسورها با اتاق‌ها، بهترین موتور، لوازم فنی و تجهیزات بسیار خوب اجرایی شده اما چون استاندارد آسانسورها مشخص و مربوط به واحدهای مسکونی است و طبقه به طبقه توقف دارد، به دلیل عمق زیاد مترو نمی‌توان حد فاصل آن طبقه‌ای را تعریف کرد و این موضوع با استاندارد رایج تداخل‌هایی دارد که سازمان استاندارد باید متناسب با شرایط مترو، تغییراتی را در آن ایجاد کند.