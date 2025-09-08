به گزارش خبرگزاری مهر، همشهری نوشت: رژیم صهیونیستی در واکنش به موج خشم جهانی علیه کشتار غزه، نهادی تازه در وزارت خارجهاش برای دروغسازی و فریب افکار عمومی ایجاد میکند. روزنامه عبریزبان هاآرتص نوشته: این طرح با بودجه ۴۰ میلیون دلاری و بهکارگیری اینفلوئنسرها و رسانهها، تلاشی سازمانیافته برای سفیدشویی جنایات و بازسازی تصویر اسرائیل در جهان است.
اهداف طرح
سفیدشویی جنایات غزه در سطح جهانی
جذب و استفاده از بلاگرها و اینفلوئنسرهای پرمخاطب
ایجاد روایت جعلی مدافع ارزشهای غربی
بودجه و منابع
بودجه کل تبلیغات: ۱۶۳ میلیون دلار
بودجه اداره جدید: ۴۰ میلیون دلار
هزینه سفر یکهفتهای ۱۶ اینفلوئنسر آمریکایی: ۸۶ هزار دلار
گروههای هدف
۴۰۰ گروه خارجی (۵۰۰۰ نفر) تا پایان سال ۲۰۲۵
۲۵۰ قانونگذار آمریکایی
۱۰۰۰ شخصیت مذهبی در آمریکا
۱۶۰ نماینده از آلمان
خبرنگاران از اروپا، آسیا، آفریقا و آمریکای لاتین
ابزارها و روشها
قراردادهای رسانهای به ارزش یک میلیون شِکل برای تولید برنامههای تلویزیونی در شبکههای مذهبی آمریکا
سفرهای تبلیغاتی به مناطق تاریخی و نظامی
اعزام سربازان سابق اسرائیل به پروژههای «بشردوستانه» خارجی (بودجه: ۳۶۰ هزار شِکل)
پیشتر نیز تارنمای العربی جدید گزارش داده بود که شرکت گوگل قراردادی ۴۵ میلیوندلاری با دفتر بنیامین نتانیاهو، نخستوزیر رژیم صهیونیستی منعقد کرده است تا یک کمپین تبلیغاتی دیجیتال ششماهه را طراحی و با بهرهگیری از پلتفرمهایی مانند یوتیوب و Display & Video 360 آن را اجرا کند. در این کمپین محتوای همسو با روایت رسمی رژیم صهیونیستی در سطح جهانی ترویج میشود. این برنامه تبلیغاتی که در اسناد رسمی با عبارت عبری «هاسبارا» (ماشین تبلیغاتی صهیونیستها) توصیف شده، در حالی اجرا میشود که جامعه بینالمللی نسبت به بحران انسانی در غزه انتقاد دارد و سازمانهای مدنی خواستار لغو این قرارداد شدهاند.
