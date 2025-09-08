ضرورت بازنگری در مدیریت سرمایه انسانی حوزه حکمرانی

به گزارش خبرنگار مهر، نشست مدیران توسعه منابع انسانی قوای سه گانه سازمان تبلیغات اسلامی در مجموعه فرهنگی شهدای هفتم تیر برگزار شد.



در ابتدای این نشست محمدمهدی نراقیان، معاون توسعه و پشتیبانی سازمان تبلیغات اسلامی گفت: با وجود طرح‌های متعدد تحول، هنوز برخی سازمان‌ها از اصطلاح کارگزینی و امور اداری استفاده می‌کنند که نشان‌دهنده طی نشدن کامل مسیر تکامل به سمت مدیریت سرمایه انسانی با کارکردهای مدرن است.



وی با اشاره به لزوم به‌روزرسانی رویکردها متناسب با چالش‌هایی مانند تعامل با کارکنان دانشی و مدیریت تنوع نسلی اظهار داشت: ادبیات موجود در حوزه سرمایه انسانی عمدتاً معطوف به بخش خصوصی و عمومی است و در زمینه حکمرانی، منابع علمی بسیار محدود بوده و در زبان فارسی نیز نمونه‌ها اندک است.



نراقیان، قانون‌گذاری برای دولت‌داری سرمایه انسانی و محدودیت‌های خاص بودجه‌ای حاکمیت را از چالش‌های متمایز این عرصه برشمرد و افزود: اگر برای این مسائل فکری نشود، در آینده‌ای نزدیک باید بحران‌های ناشی از آن را مدیریت کنیم.



معاون توسعه و پشتیبانی سازمان تبلیغات اسلامی در ادامه به تجربه این سازمان در عبور از منیت سازمانی اشاره کرد و گفت: سال‌هاست که نام سازمان تبلیغات را از پای تمام محصولات و تولیدات برداشته‌ایم و همین امر موجب افزایش برکت کار و جذب دستگاه‌ها و نهادهای دیگر به همکاری شده است.



وی در پایان، حاضران را به بازدید از نمایشگاه سیاست راهبری زیست‌بوم و دستاوردهای سازمان تبلیغات دعوت کرد و از آمادگی این سازمان برای میزبانی در هر زمان خبر داد.



در ادامه انسیه نجابت از مدیران سازمان اداری استخدامی به ایراد سخنرانی پرداخت و گفت: ایراد هیئت تطبیق مجلس مبنی بر تغییر غیرقانونی محتوای مصوبه ضریب از سوی دبیر هیئت دولت، منجر به اصلاح این مصوبه در تاریخ ۱۲ شهریور ۱۴۰۴ شد. در این اصلاحیه، عبارت‌های بند ۸ و تبصره مرتبط جایگزین و اشکالات پیشین برطرف شد.



در ادامه عمران رمضانی اردی رییس امور برنامه ریزی نیروی انسانی سازمان اداری و استخدامی کشور گفت: طبق بند سوم دستورالعمل آزمون‌های استخدامی مورخ ۱۸ خرداد ۱۴۰۴، دستگاه‌های اجرایی موظف شدند فرآیند ارزیابی پایانی داوطلبان را بر اساس شیوه‌نامه واحد اجرا کنند. این مرحله شامل دو بخش بررسی مدارک و مصاحبه نهایی است.



وی افزود: برای این منظور، کمیته جذب نیروی انسانی به ریاست معاون توسعه مدیریت و منابع و عضویت مدیران منابع انسانی، نماینده حراست و نماینده بازرسی تشکیل می‌شود. کمیته دو وظیفه اصلی دارد نخست بررسی مدارک با تشکیل کارگروه‌های تخصصی و دیگر انجام ارزیابی نهایی بر اساس شاخص‌های فنی، رفتاری و شایستگی‌های تخصصی است.