آغاز به کار جشنواره روستایی و عشایری وفاق و وحدت در سیستان و بلوچستان

به گزارش خبرنگار مهر، مدیرکل دفتر روستایی و شوراهای استانداری عصر دوشنبه در مراسم افتتاحیه جشنواره سهروزه روستایی و عشایری «وفاق و وحدت» در سیستان و بلوچستان اظهار داشت: برگزاری این جشنواره، فرصتی برای تقویت وفاق، وحدت و مشارکت مسئولانه جامعه روستایی برای توسعه پایدار، آبادانی و ترویج فرهنگ وحدتآفرین استان فراهم میکند.
سعید ناروئی در ادامه افزود: در این جشنواره، سیاهچادرهای عشایری با صنایع دستی متنوع، گروههای فرهنگی و هنری محلی، جشنوارههای غذایی و موسیقی، بازارچههای متنوع محصولات روستایی برپا شده و فضایی زنده و آموزنده از فرهنگ، زندگی و خلاقیت روستاییان ارائه میدهد.
شایان ذکر است، مراسم افتتاحیه با حضور علی قربانی، معاون امور دهیاریهای کشور، جمعی از فرمانداران، دهیاران و مدیران استانی و فعالان حوزه روستا برگزار شد و روز نخست جشنواره با استقبال گرم اقشار مختلف همراه بود.
این جشنواره به مدت سه روز ادامه خواهد داشت و علاقهمندان میتوانند با تولیدات اصیل روستایی، غذاهای محلی و هنرهای سنتی استان آشنا شوند.
