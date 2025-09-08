  1. استانها
  2. سیستان و بلوچستان
۱۷ شهریور ۱۴۰۴، ۲۱:۴۰

آغاز به کار جشنواره روستایی و عشایری وفاق و وحدت در سیستان و بلوچستان

آغاز به کار جشنواره روستایی و عشایری وفاق و وحدت در سیستان و بلوچستان

زاهدان - جشنواره روستایی و عشایری وفاق و وحدت همزمان با هفته وحدت در سیستان و بلوچستان آغاز به کار کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، مدیرکل دفتر روستایی و شوراهای استانداری عصر دوشنبه در مراسم افتتاحیه جشنواره سه‌روزه روستایی و عشایری «وفاق و وحدت» در سیستان و بلوچستان اظهار داشت: برگزاری این جشنواره، فرصتی برای تقویت وفاق، وحدت و مشارکت مسئولانه جامعه روستایی برای توسعه پایدار، آبادانی و ترویج فرهنگ وحدت‌آفرین استان فراهم می‌کند.

سعید ناروئی در ادامه افزود: در این جشنواره، سیاه‌چادرهای عشایری با صنایع دستی متنوع، گروه‌های فرهنگی و هنری محلی، جشنواره‌های غذایی و موسیقی، بازارچه‌های متنوع محصولات روستایی برپا شده و فضایی زنده و آموزنده از فرهنگ، زندگی و خلاقیت روستاییان ارائه می‌دهد.

آغاز به کار جشنواره روستایی و عشایری وفاق و وحدت در سیستان و بلوچستان

شایان ذکر است، مراسم افتتاحیه با حضور علی قربانی، معاون امور دهیاری‌های کشور، جمعی از فرمانداران، دهیاران و مدیران استانی و فعالان حوزه روستا برگزار شد و روز نخست جشنواره با استقبال گرم اقشار مختلف همراه بود.

این جشنواره به مدت سه روز ادامه خواهد داشت و علاقه‌مندان می‌توانند با تولیدات اصیل روستایی، غذاهای محلی و هنرهای سنتی استان آشنا شوند.

کد خبر 6584014

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها