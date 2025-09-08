وحدت تنها یک شعار عاطفی نیست بلکه ضرورتی عقلانی و استراتژیک است

خبرگزاری مهر - گروه استان‌ها، فاطمه گلوی: وحدت میان شیعه و سنی یکی از موضوعات کلیدی امت اسلامی است. اگر نگاهی به ریشه‌های دین بیندازیم، قرآن و پیامبر اسلام (ص) نقطه مشترک همه مسلمانان‌هستند و همین محور اصلی می‌تواند راهی برای همگرایی و همدلی باشد.

وقتی مسلمانان اختلافات مذهبی را کنار می‌گذارند و بر ارزش‌های مشترک تمرکز می‌کنند، نه تنها قدرت اجتماعی و سیاسی آنها افزایش پیدا می‌کند، بلکه قدرت و عزتشان در برابر دشمنان نیز حفظ می‌شود.

آینده جامعه اسلامی در گرو همبستگی و وحدت است

تاریخ نشان داده هرگاه مسلمانان در کنار هم ایستاده‌اند، دستاوردهای بزرگی کسب کرده‌اند؛ اما همیشه تفرقه و دشمنی داخلی زمینه ساز نفوذ بیگانگان را فراهم کرده و فرصت‌های توسعه را از میان برده است. امروزه شرایط جهان اسلام به گونه‌ای است که هرگونه اختلاف می‌تواند به ابزار سوء‌استفاده قدرت‌های خارجی تبدیل شود.

وحدت به معنای یکی شدن همه جزئیات نیست؛ بلکه یعنی حرکت در یک مسیر مشترک برای دفاع از کرامت انسانی، مقابله با ظلم و تحقق آرمان‌های اسلامی، آینده روشن امت اسلامی در گروی این همبستگی و کنار گذاشتن نزاع‌های فرسایشی است.

دست آورده‌های بزرگ جهان اسلام حاصل اتحاد میان مسلمانان است

مدرس حوزه و دانشگاه در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: موضوعی که امروز در میان مسلمانان اهمیت ویژه دارد، وحدت و انسجام امت اسلامی است. وحدتی که تنها مخصوص یک هفته، یک ماه یا یک سال نیست؛ بلکه ضرورتی دائمی و اساسی برای همه مسلمانان به شمار می‌رود.

مولوی عبدالغنی موحد بیان کرد: اگر به تاریخ امت اسلام نگاه کنیم، می‌بینیم هر زمانی که اتحاد و همبستگی میان مسلمانان برقرار بوده، دستاوردهای بزرگی حاصل شده است. اما هرگاه اختلاف و تفرقه، چه در مسائل فقهی و چه در مباحث کلامی، میان ما به وجود آمده است، خسارت‌های آن همه امت اسلامی را تضعیف کرده است.

آینده امت اسلامی در گرو انسجام و همدلی همه ما است

ایشان افزود: قرآن کریم و روایات اسلامی همواره ما را به حفظ وحدت در هر زمان و هر مکان سفارش کرده‌اند. این یک توصیه ساده نیست؛ بلکه وظیفه‌ای دینی و اجتماعی است که بر عهده همه ما قرار دارد. ما باید بیش از پیش برای تقویت این وحدت تلاش کنیم و آن را در صدر اولویت‌های خود قرار دهیم.

مدرس حوزه و دانشگاه ادامه داد: تحقق وحدت تنها در صورتی امکان‌پذیر است که ما به یکدیگر احترام بگذاریم، با گفت‌وگو و تفاهم پیش برویم و از تعصب‌های بی‌جا و افراطی‌گری پرهیز کنیم. آنچه می‌تواند ما را کنار هم نگه دارد، تمرکز بر ارزش‌ها و مشترکات اسلامی است که پایه‌های اصلی همبستگی ما را تشکیل می‌دهد.

ایشان در پایان افزود: آینده امت اسلامی در گرو انسجام و همدلی ما است؛ اگر به آن بی‌توجهی کنیم، زیان‌های جبران‌ناپذیری رخ خواهد داد؛ اما اگر باهم متحدباشیم، امت اسلام در برابر هر تهدید و چالشی سربلند خواهد ماند.

با وحدت میان امت اسلامی دشمن هیچ گاه نمی‌تواند به جهان اسلام آسیبی وارد کند

امام جمعه اهل سنت منطقه دشت آب و خان در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: وحدت، رمز موفقیت برای همه مسلمانان است. اگر ما امت اسلامی، اعم از شیعه و سنی، فارس و بلوچ همه با یکدیگر همدل و هم‌صدا باشیم، دشمن هیچ‌گاه قادر نخواهد بود به جهان اسلام آسیبی وارد کند.

مولوی محمودزهی افزود: تاریخ بارها ثابت کرده است که تفرقه، بزرگ‌ترین سلاح دشمنان اسلام است. آنان همیشه تلاش کرده‌اند میان مسلمانان اختلاف ایجاد کنند، زیرا می‌دانند که اگر مسلمانان یکپارچه شوند، هیچ قدرتی در جهان توان مقابله با آنان را نخواهد داشت.

وی بیان کرد: ما باید این حقیقت را درک کنیم که برادری میان مسلمانان نه تنها یک وظیفه دینی، بلکه یک ضرورت تاریخی و اجتماعی است. قرآن کریم ما را به اخوت و برادری فراخوانده و پیامبر اکرم (ص) ما را به برادری و اتحاد سفارش فرموده‌اند. این توصیه‌ها تنها برای زمان صدر اسلام نبود؛ بلکه امروز هم به همان اندازه مهم و حیاتی است.

وحدت کلید پیشرفت و تعالی جامعه اسلامی است

امام جمعه اهل سنت دشت آب و خان خاطرنشان کرد: اگر اندیشه و دل ما یکی باشد، آنگاه می‌توانیم با وحدت، دشمن را در همه عرصه‌ها شکست دهیم؛ چه در عرصه نظامی، چه در عرصه فرهنگی و چه در عرصه اقتصادی. وحدت یعنی همه ما رنگ و نژاد و قومیت را کنار بگذاریم و تنها به اسلام بیندیشیم.

ایشان تاکید کرد: وحدت نه تنها رمز مقاومت و کلید پیشرفت و تعالی جامعه اسلامی به شمار می‌رود؛ ما با اتحاد می‌توانیم تمدنی بسازیم که بر پایه عدالت، معنویت و علم استوار باشد.

رمز پیروزی مسلمانان در همه زمان‌ها، وحدت و همدلی است. وقتی شیعه و سنی، اقوام و ملت‌ها در کنار هم قرار گیرند، دشمن هیچ راهی برای نفوذ نخواهد داشت. وحدت نه تنها سپر مقاومت در برابر تهدیدها، بلکه پلی برای پیشرفت، عزت و شکوفایی امت اسلامی به شمار می‌رود.