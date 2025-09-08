به گزارش خبرنگار مهر، آیین اعطای جایزه مصطفی (ص) شامگاه ۱۷ شهریور با حضور حسین افشین رییس شورای سیاستگذاری جایزه مصطفی (ص) و معاون علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان رییس جمهور، خسروپناه عضو شورای سیاستگذاری جایزه مصطفی، مخبر دزفولی رییس فرهنگستان علوم، ضیا هاشمی معاون فرهنگی و اجتماعی معاون اول رئیس جمهور، علی اکبر صالحی رئیس هیئتمدیره بنیاد علم و فناوری مصطفی(ص)، مهدی صفارینیا دبیر شورای سیاستگذاری جایزه مصطفی(ص)، محمداقبال چودری دبیرکل کمیته دائمی همکاریهای علم و فناوری کشورهای اسلامی(کامستک) و با حضور برگزیدگان این دوره و دانشمندان علم و فناوری جهان اسلام برگزار شد.
در این مراسم، مهدی صفارینیا، دبیر شورای سیاستگذاری جایزه مصطفی، طی سخنانی با بیان اهداف و دستاوردهای این رویداد گفت: برگزیدگان جایزه با نوآوریهای خود، گامی مهم در ارتقای سلامت، محیطزیست و فناوریهای نوین برداشتهاند. نامگذاری این جایزه به نام پیامبر اسلام(ص) در حقیقت ناظر بر شخصیت جامعه و تمدنساز ایشان است؛ پیامبری که مظهر رحمت الهی بر جهانیان بوده و با تأکید بر طلب علم، تعقل و شکوفایی اندیشه، الهامبخش حرکتهای علمی و فرهنگی در طول تاریخ شدهاند.
وی افزود: برگزیدگان این جایزه با تحقیقات بدیع و دستاوردهای نوآورانه، نقش مهمی در ارتقای سطح علمی و حل مسائل اساسی بشری ایفا کردهاند. آثار آنان نه تنها مرزهای دانش را گسترش داده، بلکه با کاربردهای عملی، به بهبود سلامت، محیطزیست و توسعه فناوریهای نوین تأثیر گذاشتهاند و این اثرگذاری در طول تاریخ ماندگار خواهد ماند.
صفارینیا با اشاره به عملکرد پنج دوره گذشته این جایزه تصریح کرد: در این دورهها، ۱۹ دانشمند برجسته از ۱۰ کشور مورد تقدیر قرار گرفتند؛ دانشمندانی که دستاوردهایشان، علاوه بر مرزهای علمی، تأثیر ملموسی بر زندگی بشر گذاشته است. این دستاوردها حوزههای متنوعی را شامل میشود؛ از پزشکی و سلامت با توسعه روشهای پیشگیری، تشخیص و درمان بیماریها (مانند توسعه واکسنهای نانوفناورانه و داروهای هدفمند) تا فناوریهای تشخیص سریع سرطان و پیوند اعضا، انرژی و محیطزیست با راهکارهای پیشرفته تصفیه آب، فناوری اطلاعات و ارتباطات با الگوریتمهای نو و کدهای پیشرفته ارتباطات نوری، و نظریههای نوین در فیزیک بنیادی.
وی ادامه داد: با الهام از تجربه درخشان برگزاری پنج دوره گذشته، امسال "مدال دانشمند جوان" بنیانگذاری شد تا جلوهای از تکریم و تشویق نسل آینده پیشرانان فناوری جهان اسلام باشد. این ابتکار امیدبخش، به پشتوانه وقف ارزشمند پروفسور امید فرخزاد و پروفسورهای برگزیده ادوار جایزه شکل گرفته است. مدال دانشمند جوان هر دو سال، به آثار نوآورانه علمی که توسط نخبگان زیر ۴۰ سال جهان اسلام ارائه و موجب بهبود زندگی بشر شده باشد، تعلق خواهد گرفت.
دبیر شورای سیاستگذاری جایزه مصطفی با تشریح رویکرد راهبردی این جایزه اظهار داشت: تمرکز بر حوزههای نوظهور و آیندهساز، مانند پزشکی دقیق، هوش مصنوعی و دادههای کلان، فناوریهای پاک و انرژیهای نو، و همچنین فناوریهای کوانتومی، پاسخی هوشمندانه به چالشها و فرصتهای پیشروی جهان اسلام است. این حوزهها نه تنها در خط مقدم توسعه جهانی قرار دارند، بلکه بهطور مستقیم با نیازهای حیاتی کشورهای اسلامی در حوزههای سلامت، امنیت، توسعه پایدار و حکمرانی نوین پیوند خوردهاند.
وی با اشاره به مأموریت بنیاد مصطفی تأکید کرد: این بنیاد توانسته در مسیر همافزایی و ارتقای ظرفیتهای نقشآفرینان زیستبوم علمی، بذر شکلگیری یک شبکه مؤثر و گسترده از نخبگان، پژوهشگران و فناوران را در جهان اسلام و حتی فراتر از آن بیفشاند. این همه در حالی است که جهان در دو سال گذشته با فاجعه تخریب مراکز دانشگاهی و بهداشتی غزه، بهعنوان بخشی از جهان اسلام، روبهرو بوده است؛ رخدادی که اعتراض و همدلی تحسینبرانگیز جوامع جهانی، دانشمندان و اندیشمندان را برانگیخته است.
صفارینیا در پایان سخنان خود از «اعضای گروههای داوری و علمی، اعضای شورای سیاستگذاری، سفیران و همکاران بنیاد مصطفی در کشورهای مختلف، واقفان و حامیان حقیقی و حقوقی این حرکت بزرگ» قدردانی کرد.
