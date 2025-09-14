نخستین شعبه فرهنگستان علوم در شیراز راه اندازی می شود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از فرهنگستان علوم، جمعی از استادان برجسته و اعضای پیوسته و وابسته فرهنگستان علوم ایران، در دانشگاه شیراز گرد هم آمدند تا درباره راهاندازی نخستین شعبه فرهنگستان علوم در این شهر تصمیمگیری کنند.
به گفته موسوی موحدی، عضو پیوسته فرهنگستان علوم، ایجاد این شعبه گامی مهم در سیاستگذاری کلان علم در سطح استان، کشور و عرصه بینالمللی خواهد بود.
وی هدف این اقدام را گسترش فرهنگسازی علمی، عمومیسازی علم در جامعه، تقویت همکاریهای میانرشتهای و توسعه تعاملات ملی و بینالمللی عنوان کرد.
شیراز به دلیل برخورداری از ظرفیتهای علمی، دانشگاهی و حضور نخبگان جوان و چهرههای برجسته، به عنوان نخستین گزینه برای راهاندازی شعبه دوم فرهنگستان پس از تهران انتخاب شده است.
موسوی موحدی با اشاره به پیشینه علمی و فرهنگی شیراز گفت: شیراز همواره زمینهساز رشد علم، معرفت و حکمت بوده است. امیدواریم این جلسه به نتیجه برسد و بتوانیم نمایندگی مؤثری از فرهنگستان علوم در این شهر داشته باشیم. خروج این تفکر از تمرکز تهران و ایجاد همافزایی علمی اقدامی ارزشمند است.
اهداف اصلی این شعبه شامل شناسایی و اولویتبندی مسائل علمی استان، تعیین اولویتهای پژوهشی، ارائه راهکارهای علمی برای حل مسائل اساسی منطقه و ارتقای کیفیت آموزش و پژوهش دانشگاههای فارس عنوان شده است.
بر اساس برنامهریزیها، شعبه فارس فرهنگستان علوم در کمتر از یک ماه آینده با حضور بیش از ۳۰ نفر از چهرههای برجسته علمی و دانشگاهی کشور در شیراز آغاز به کار خواهد کرد.
نظر شما