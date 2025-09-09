دریافت 24 MB کد خبر 6584772 https://mehrnews.com/x38Yx7 ۱۸ شهریور ۱۴۰۴، ۱۴:۲۵ کد خبر 6584772 فیلم دین و آیین فیلم دین و آیین ۱۸ شهریور ۱۴۰۴، ۱۴:۲۵ نماهنگ کلاس ششم منتشر شد نماهنگ کلاس ششم ویژه ولادت با سعادت رئیس مذهب شیعه حضرت امام صادق (علیه السلام) منتشر شد. کپی شد مطالب مرتبط رحمةللعالمین؛ درسهایی از پیامبر(ص) برای ساختن جهانی بهتر دیدار و گفتگوی سید عمار حکیم با آیتالله مکارم شیرازی تقدیر سید عمار حکیم از حضور گسترده زائران ایرانی در مراسم اربعین برچسبها نماهنگ امام جعفر صادق(ع) شیعه
