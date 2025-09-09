تقدیر سید عمار حکیم از حضور گسترده زائران ایرانی در مراسم اربعین

به گزارش خبرگزاری مهر، سید عمار حکیم، رهبر جریان حکمت ملی عراق پیش از ظهر سه شنبه در جریان سفر به شهر مقدس قم با آیت الله سبحانی از مراجع تقلید دیدار و گفت‌وگو کرد.

در این دیدار، دو طرف بر ضرورت گسترش همکاری‌های علمی و دینی و نقش حوزه‌های علمیه در تبیین معارف اهل بیت (ع) تأکید کردند.

همچنین حکیم در این دیدار با اشاره به برگزاری موفق زیارت میلیونی اربعین، این رویداد عظیم را جلوه‌ای از وحدت امت اسلامی عنوان و از حضور گسترده زائران ایرانی در عتبات عالیات قدردانی کرد و این امر را نشان‌دهنده عمق روابط دو ملت و نقش این مناسبت در تحکیم پیوندهای فرهنگی و مذهبی دانست.