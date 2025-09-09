خبرگزاری مهر، گروه استانها: پیامبر اسلام، حضرت محمد مصطفی (ص)، برترین مخلوق خداوند و خاتمالانبیاء است. ایشان بهعنوان رحمة للعالمین برگزیده شد تا با هدایت و راهنمایی خود، بشریت را از تاریکی جهل و گمراهی به سوی نور و سعادت رهنمون سازد.
قرآن کریم در آیات متعددی به این مقام رفیع پیامبر (ص) اشاره دارد و ایشان را بهعنوان اسوه حسنه برای تمامی مسلمانان معرفی میکند.
رحمتی با گسترهای فراتر از مرزهای جغرافیایی
مفهوم رحمة للعالمین به معنای آن است که رحمت پیامبر (ص) محدود به قوم، نژاد و یا مذهب خاصی نیست، بلکه شامل تمامی انسانها و حتی حیوانات و گیاهان نیز میشود. این گستره وسیع رحمت، نشاندهنده جایگاه بینظیر پیامبر (ص) در منظومه هستی است.
یکی از سوالات مهم در زمینه درک مفهوم رحمة للعالمین، نحوه جمع آن با آیاتی است که بر عدالت، قاطعیت و جهاد در برابر دشمنان دین تأکید دارند.
پاسخ این است که رحمت پیامبر (ص) به معنای چشمپوشی از عدالت و حق نیست، بلکه به معنای آن است که ایشان همواره تلاش میکردند تا با مهربانی و مدارا، افراد را به سوی حق دعوت کرده و در صورت لزوم، از حقوق مظلومان دفاع کنند.
قاطعیت و جهاد در سیره نبوی، همواره با هدف برقراری عدالت و جلوگیری از ظلم و ستم صورت میگرفت.
یکی از جلوههای رحمت پیامبر (ص) برای جهانیان، فراهم آوردن فرصتی دوباره برای توبه و بازگشت به سوی خداوند است.
در حالی که در گذشته، بسیاری از اقوام به دلیل کفر و گناه، با عذابهای الهی نابود شدند، اما با بعثت پیامبر (ص)، خداوند به واسطه ایشان، دریچه رحمت خود را به سوی همگان گشود و فرصتی برای اصلاح و جبران فراهم آورد.
رحمت پیامبر (ص)، مهمترین عامل برای ایجاد وحدت و همدلی در میان امت اسلامی است. با تأسی به سیره ایشان، مسلمانان میتوانند اختلافات و تفرقه را کنار گذاشته و با تکیه بر مشترکات دینی، در برابر دشمنان اسلام متحد و یکپارچه شوند. پیامبر (ص) در طول حیات خود، همواره بر وحدت و همدلی تأکید و از هرگونه تفرقه و اختلاف پرهیز میکردند.
الگوبرداری از پیامبر (ص)، وظیفه هر مسلمان در عصر حاضر
در دنیای امروز که خشونت، تفرقه و نابرابری بیداد میکند، الگوبرداری از سیره پیامبر (ص) بیش از هر زمان دیگری ضروری به نظر میرسد.
هر مسلمان باید تلاش کند تا با مهربانی، گذشت، عدالت و تواضع سهم خود را در گسترش رحمت و صلح در جهان ایفا کند. با الگوبرداری از پیامبر (ص)، میتوانیم جهانی عادلانهتر، مهربانانهتر و متحدتر را به ارمغان آوریم.
در حقیقت پیامبر اسلام (ص) تجسم عینی رحمت الهی برای تمامی جهانیان است. مفهوم رحمة للعالمین نه تنها بیانگر مهربانی و عطوفت ایشان، بلکه نقشه راهی جامع برای ایجاد وحدت، همدلی و همزیستی مسالمتآمیز در جهان امروز ارائه میدهد.
با تأسی به سیره نبوی، میتوانیم بر مشکلات و چالشهای پیش رو غلبه کرده و آیندهای روشنتر و سعادتمندانه تر را برای خود و نسلهای آینده رقم بزنیم.
خداوند به سبب پیامبر (ص) عذاب استیصال را از اهل کفر برداشت
حجتالاسلام و المسلمین محمد استوار میمندی، مدیر دفتر امور اجتماعی و سیاسی مرکز مدیریت حوزههای علمیه کشور در گفتگو با خبرنگار مهر در تشریح ابعاد وجودی پیامبر اعظم اسلام (ص) گفت: حضرت محمد (ص) نه تنها برای مؤمنان، بلکه به عنوان رحمة للعالمین نعمتی بیبدیل برای تمامی اهل زمین است.
وی با استناد به آموزههای قرآنی و سیره اهل بیت (ع)، ادامه داد: تولد پیامبر (ص) مانع نزول عذابهای فراگیر الهی بر اهل کفر شد و فرصتی برای هدایت و بازگشت به سوی توحید را برایشان فراهم آورد.
استوار میمندی مفهوم والای رحمت را، مهمترین محور وحدت برای امت اسلامی و حتی فراتر از آن، برای تمامی پیروان ادیان توحیدی دانست.
مدیر دفتر امور اجتماعی و سیاسی مرکز مدیریت حوزههای علمیه کشور با اشاره به آیه شریفه «وَمَا أَرْسَلْنَاکَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِینَ» (و تو را جز رحمتی برای جهانیان نفرستادیم)، افزود: رحمت بودن پیامبر (ص) برای مؤمنان امری روشن است؛ ایشان مظهر رحمت الهی بودند. چنانکه خداوند متعال میفرماید که «فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللّهِ لِنتَ لَهُمْ وَلَوْ کُنتَ فَظًّا غَلِیظَ الْقَلْبِ لاَنفَضُّواْ مِنْ حَوْلِکِ» (پس به رحمت خدا بود که با آنان نرمخو شدی، و اگر تندخو و سختدل بودی، بیتردید از پیرامون تو پراکنده میشدند).
رحمةللعالمین بودن پیامبر (ص) مهمترین محور وحدت امت احمد (ص) است
مدیر دفتر امور اجتماعی و سیاسی مرکز مدیریت حوزههای علمیه کشور، رحمةللعالمین بودن پیامبر (ص) را مهمترین محور وحدت امت احمد (ص) دانست و گفت: این رحمت نه تنها محور وحدت امت اسلام است، بلکه شامل همه اهل زمین، از جمله اهل کتاب نیز میشود.
حجت الاسلام استوار میمندی به دو جلوه رحمت الهی اشاره کرد و ادامه داد: رحمانیت و رحیمیت دو جلوه رحمت است. رحمانیت خداوند شامل همه عالم، اما رحیمیت او اختصاص به مؤمنین دارد. پیامبر اکرم (ص) نیز به عنوان حجت خدا در زمین، هر دو ویژگی را دارا هستند؛ هم رحمت رحیمیه که مخصوص مؤمنین است و هم رحمت رحمانیه که رحمة للعالمین است. اگر ما پیامبر را که جلوه رحمت است، اسوه خود قرار دهیم (وَلَکُمْ فِی رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ)، آنگاه امت اسلامی با نگاهی آمیخته با رحمت (چه رحیمیه و چه رحمانیه) به یکدیگر مینگرند.
مدیر دفتر امور اجتماعی و سیاسی مرکز مدیریت حوزههای علمیه کشور تصریح کرد: کسانی که شهادت به رسالت نبی اکرم (ص)، وحدانیت خداوند، هدایت قرآن، معاد و نبوت الهی دارند و به سمت قبله نماز میخوانند، با این اشتراکات میتوانند در مقابل دشمنانی که کمر به نابودی اسلام بستهاند، مانند سدی محکم و مشتی آهنین بایستند و توطئههای آنان را خنثی کنند.
