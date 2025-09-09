بازداشت شکارچی متخلف در لواسانات به جرم شکار میش وحشی

مرتضی درویشوند، در گفتگو با خبرنگار مهر، از بازداشت یک شکارچی متخلف پس از شکار یک رأس میش وحشی ماده در ارتفاعات شمیرانات خبر داد.

دادستان عمومی و انقلاب لواسانات اظهار داشت: این شکارچی متخلف پس از شکار یک رأس میش وحشی ماده در ارتفاعات لواسانات با تلاش مأموران محیط‌بان شناسایی و با دستور قضائی بازداشت شد.

وی افزود: برای نامبرده پس از تشکیل پرونده قضائی، قرار وثیقه صادر و تا زمان تکمیل تحقیقات روانه زندان گردید.

دادستان عمومی و انقلاب لواسانات در ادامه با هشدار به تمامی شکارچیان و متخلفان محیط زیست تأکید کرد: هرگونه اقدام در جهت به خطر انداختن حیات وحش و تخریب محیط زیست با برخورد قاطع و پیگیری ویژه دادستانی مواجه خواهد شد.

درویشوند همچنین خاطرنشان کرد: حفظ محیط زیست و صیانت از گونه‌های جانوری در معرض خطر از اولویت‌های جدی دستگاه قضائی است و اجازه نخواهیم داد سودجویی افراد موجب آسیب به میراث طبیعی کشور شود.