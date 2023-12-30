به گزارش خبرگزاری مهر، علیرضا مزینانی، مدیرکل حفاظت محیط زیست استان تهران گفت: سردسته اصلی باند شکار غیرمجاز گونه‌های حمایت شده حیات وحش به نام (ب. م)، طی عملیات شناسایی و رصد اطلاعاتی مأموران محیط زیست دستگیر شد.

وی با اشاره به اینکه متهم در سنوات گذشته نیز سابقه دستگیری به دلیل شکار غیرمجاز در مناطق تحت مدیریت استان را نیز داشته است، افزود: حدود دو هفته گذشته مأموران اجرایی حین گشت زنی در مناطق، به فردی که با یک دستگاه موتور سیکلت در حال متواری شدن بود مشکوک شده و بر همین اساس اقدامات شناسایی و اطلاعاتی فرد خاطی را با همکاری دستگاه‌های انتظامی و امنیتی در دستور کار قرار دادند.

وی با بیان اینکه با شناسایی متهم مشخص شد در سال گذشته نیز این شخص یک مورد شکار غیرمجاز دو رأس قوچ وحشی، مقاومت مسلحانه و شلیک به سمت محیط بانان را در کارنامه خود داشته است، اظهار داشت: با اخذ دستور قضائی و پیگیری موضوع توسط رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان پردیس و هماهنگی لحظه به لحظه با دادستان شهرستان و تشکیل تیم‌های تجسس از دو مخفیگاه متهم در پردیس بازرسی شد.

مدیرکل حفاظت محیط زیست استان تهران ادامه داد: در بازرسی از مخفیگاه اول متخلف تعداد ۲ دوربین چشمی، ۲ دوربین اسلحه شکاری، چندین گرم باروت، ۲ عدد اجزای قوچ وحشی، یک عدد کوله آغشته به خون شکار، ۲ قنداق سلاح گلوله زنی دست ساز ،۱۱ عدد فشنگ چهارپاره کالیبر ۱۲، تورماهیگیری و چندین کیلو گوشت تازه مربوط به شکار گونه‌های حمایت شده کشف و ضبط شد.

مزینانی با اشاره به اینکه در مخفیگاه دوم متهم نیز چندین کیلو گوشت مربوط به شکار گونه‌های حمایت شده کشف و ضبط شد، تصریح کرد: همچنین در رصد واحد سایبری یگان حفاظت محیط زیست استان تهران و پیگیری‌های مرجع قضائی از سوابق و مدارک متهم، شکار ۲۲ رأس قوچ وحشی، یک رأس میش وحشی، ۱۱ رأس کل وحشی، ۷ قطعه کبک دری، یک سر خرگوش، ۲ رأس گراز و ۴ قطعه ماهی قزل آلای خال قرمز طی سالیان اخیر محرز و همچنین چندین سلاح شکاری غیرمجاز، سلاح غیرمجاز، سلاح گلوله زنی، قنداق چندین سلاح و ۲ دستگاه موتورسیکلت تریل قدرتمند از این شکارچی کشف شد.

مدیرکل حفاظت محیط زیست استان تهران با بیان اینکه فرد مذکور یکی از شکارچیان غیر مجاز با کوله باری از تخلفات بوده که مدت‌ها محیط زیست برای دستگیری او برنامه ریزی داشته، خاطرنشان کرد: متهم پس از تشکیل و تکمیل پرونده برای سیر مراحل قانونی به مراجع قضائی معرفی شد و اقدامات لازم برای اشد مجازات این متخلف در دستورکار قرار دارد.