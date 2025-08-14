ضربه محیط زیست بهاباد به شکارچی غیرمجاز

به گزارش خبرگزاری مهر، جواد شکوهی در تشریح این عملیات گفت: مأمورین اجرایی این شهرستان پس از شنیدن صدای شلیک گلوله در خارج از پناهگاه حیات وحش بهاباد، بلافاصله وارد عمل شدند. طی یک عملیات گسترده و منسجم که با هماهنگی دادستان شهرستان و همکاری پلیس اطلاعات صورت گرفت، موفق به شناسایی و دستگیری این متخلف شدیم.

شکوهی افزود: در بازرسی اولیه از این شکارچی، یک لاشه قوچ وحشی شکار شده و یک قبضه اسلحه گلوله‌زنی دوربین‌دار کشف و ضبط شد.

سرپرست اداره حفاظت محیط زیست بهاباد همچنین گفت: در ادامه تحقیقات و با هماهنگی پاسگاه احمدآباد جلگه و بازرسی‌های دقیق‌تر، مقادیری گوشت شکار مربوط به سایر حیوانات از جمله قوچ و میش وحشی و جبیر نیز کشف و ضبط شد.

به گفته شکوهی، با تکمیل پرونده، این متخلف قانون شکار و صید برای سیر مراحل قانونی و صدور حکم قضائی، به مراجع قضائی شهرستان بهاباد معرفی شد.