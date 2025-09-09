جشن باشکوه میلاد پیامبر مهربانی ها در رشت؛ همه آمدند

خبرگزاری مهر، گروه استان‌ها: همزمان با فرا رسیدن شب جشن میلاد دو ستاره درخشان آسمان رسالت و امامت، استان گیلان غرق در شادی، سرور و مهربانی همه مسلمانان اعم از شیعه و سنی است.

مساجد و اماکن مذهبی در سراسر این استان با استقبال گسترده مردم همراه بود و مراسم متنوعی شامل سخنرانی، مدیحه‌سرایی، مسابقات فرهنگی و توزیع بسته‌های فرهنگی برگزار شد. علاوه بر این، میدان شهدای ذهاب رشت به عنوان یکی از کانون‌های اصلی برگزاری جشن «امت احمد» میزبان صدها نفر از عاشقان پیامبر اسلام و خاندان اهل بیت (ع) بود.

حضور گسترده مردم در مساجد و اماکن مذهبی

در شب عید ولادت حضرت رسول اکرم (ص) و امام جعفر صادق (ع) مساجد مختلف شهرهای رشت، لاهیجان، تالش و سایر شهرستان‌های گیلان نیز شاهد حضور پرشور مردم بود فضای معنوی و آرامش‌بخش مراسم، توجه حاضرین را به پیام رحمت و مهربانی پیامبر معطوف کرد. برنامه‌های سخنرانی نیز با محوریت پیام‌های اخلاقی و اجتماعی، اهمیت وحدت اسلامی و ضرورت حفظ ارزش‌های دینی برگزار شد.

همچنین مدیحه‌سرایی ذاکران اهل بیت (ع) شور و حال خاصی به جمعیت حاضر بخشید و نوای شعر و صلوات فضا را معطر کرد.

جشن امت احمد در میدان شهدای ذهاب

میدان شهدای ذهاب رشت نیز میزبان مراسم ویژه‌ای به نام «جشن امت احمد» بود که با حضور چشمگیر مردم و مسئولان برگزار شد.

این جشن شامل برنامه‌های متنوع فرهنگی، مسابقات خانوادگی، مدیحه‌سرایی، اجرای سرود و توزیع بسته‌های فرهنگی بود که با هدف ترویج ارزش‌های دینی و افزایش آگاهی عمومی در خصوص پیامبر اسلام برگزار شد. خانواده‌ها، جوانان و کودکان با حضور پرشور خود، شور و نشاط معنوی خاصی را در این مراسم ایجاد کردند.

گفتگو با مردم؛ انعکاس احساسات و نگاه‌های مختلف

«زهرا غلامی»، دانشجوی دانشگاه گیلان در حاشیه این جشن با شکوه در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: حضور در مراسم امشب برای من فرصتی است تا هر سال بار دیگر به آموزه‌های پیامبر اسلام بازگردم و در زندگی خود آنها را نهادینه کنم.

وی افزود: این شب معنوی باعث می‌شود که بیشتر به اخلاق و رفتارم توجه کنم و تلاش کنم که الگوی پیامبر را در زندگی‌ام پیاده کنم.

برگزاری مسابقات فرهنگی و برنامه‌های متنوع برای جوانان

«سید محمدرضا حسینی»، فرهنگی اهل لاهیجان نیز در این مراسم در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: برگزاری مسابقات فرهنگی و برنامه‌های متنوع برای جوانان، راهکاری مؤثر برای انتقال آموزه‌های دینی و اخلاقی به نسل جدید است. پیامبر اسلام همیشه به آموزش و تربیت اهمیت می‌داد و امروز ما نیز باید این مسیر را ادامه دهیم.

وی گفت: این مراسم فرصتی است برای اینکه خانواده‌ها کنار هم جمع شوند و بچه‌ها را با ارزش‌های دینی آشنا کنند. وقتی کودکان در کنار مادران و پدران خود اشعار مذهبی می‌خوانند و در مسابقات شرکت می‌کنند، عشق به دین و پیامبر در دلشان نهادینه می‌شود.

حسینی ادامه داد: این جشن‌ها باعث می‌شود که جامعه ما بیش از پیش به پیام مهربانی و رحمت پیامبر اسلام پایبند باشد. وحدت، محبت و همدلی که در این برنامه‌ها دیده می‌شود، دقیقاً همان چیزی است که امروز جهان اسلام به آن نیاز دارد.

پیام وحدت و همدلی در شب میلاد پیامبر مهربانی‌ها

یکی از محورهای اصلی مراسم، تاکید سخنرانان بر اهمیت وحدت، برادری و همدلی در میان مسلمانان بود. آنان یادآور شدند که پیام اصلی پیامبر اکرم (ص) صلح، مودت و دوری از تفرقه است.

علاوه بر جنبه‌های فرهنگی و دینی، برگزاری این مراسم در گیلان فرصتی برای گسترش فرهنگ همکاری و تعامل میان اقشار مختلف جامعه به وجود آورد. در فضای معنوی این جشن‌ها، مردم بیش از پیش به ضرورت حفظ وحدت و همبستگی در برابر چالش‌های اجتماعی و سیاسی واقف می‌شوند.