یک اصفهان در جشن امت احمد؛نشاط معنوی در قلب شهر تجلی یافت

خبرگزاری مهر، گروه استانها: میدان امام علی (ع) اصفهان شامگاه چهارشنبه شاهد حضور هزاران نفر از مردم بود که در جشن بزرگ امت احمد، به همت ادارهکل تبلیغات اسلامی استان اصفهان، گرد هم آمدند و لحظاتی سرشار از معنویت، نشاط اجتماعی و همدلی را تجربه کردند.
میدان تاریخی اصفهان در آغوش جمعیت
از ساعاتی پیش از آغاز مراسم، خیابانهای منتهی به میدان امام علی (ع) مملو از جمعیتی شد که با شوق و اشتیاق به سوی این آئین میآمدند. زنان، مردان، کودکان و سالمندان دوشادوش یکدیگر، فضایی گرم و صمیمی آفریدند. صدای سرودهای مذهبی و آئینی در فضا طنینانداز شد و پرچمهای رنگی و نورافشانیها جلوهای خاص به میدان بخشید. حضور خانوادهها در کنار یکدیگر صحنهای زیبا از اتحاد اجتماعی و دینی را به نمایش گذاشت؛ گویی میدان امام علی (ع) به دریایی از انسانهایی بدل شده بود که قلبشان برای شادی و ایمان میتپید.
برنامههایی درهمتنیده از شادی و معنویت
جشن امت احمد با اجرای سرودهای پرشور نوجوانان آغاز شد و سپس با نمایشهای آئینی، تواشیح و مدیحهسرایی ادامه یافت. برنامههای شاد ویژه کودکان، لبخند و هیاهوی کودکانه را به فضا افزود و شادی و نشاط را با معنویت و عشق به پیامبر اکرم (ص) درهم آمیخت. غرفههای فرهنگی و آموزشی نیز در حاشیه میدان برپا شده بود تا خانوادهها از محتوای معرفتی و فعالیتهای تبلیغات اسلامی بهره ببرند.
در بخشی از مراسم، حجتالاسلام والمسلمین مهدی فوقی، مدیرکل تبلیغات اسلامی استان اصفهان، در سخنانی گفت: برپایی جشن امت احمد نشان میدهد که عشق به پیامبر اعظم (ص) همچنان در دل مردم زنده است. این آئین جلوهای از وحدت و همبستگی اجتماعی است که نشاط مذهبی را در جامعه تقویت میکند. حضور پرشور مردم اصفهان ثابت میکند که ایمان و معنویت، در کنار شادی و امید، ستونهای اصلی زندگی این مردم است.
وی افزود: این اجتماع عظیم نه تنها یادآور سیره پیامبر رحمت است بلکه فرصتی است برای انتقال فرهنگ اسلامی به نسلهای آینده و تقویت پیوند میان خانوادهها و ارزشهای دینی تلقی میشود.
وحدت و همدلی سرمایه بزرگ مردم اصفهان
حضور مردم و سخنانشان رنگ و بوی خاصی به این جشن بخشید. خانم رضایی، یکی از حاضران که همراه خانوادهاش در میدان حاضر شده بود، درباره این مراسم به خبرنگار مهر گفت: برای ما مهم است بچههایمان در چنین مراسمهایی حضور داشته باشند، هم شادی میکنند و هم با فرهنگ دینی بیشتر آشنا میشوند، این جشنها امید و آرامش به زندگی ما میبخشند.
رضا احمدی، جوانی که به همراه دوستانش به جشن امت احمد آمده بود، به مهر گفت: جشن امت احمد فقط یک مراسم مذهبی نیست؛ اینجا همه کنار هم هستند، فارغ از سن و طبقه اجتماعی این وحدت و همدلی سرمایه بزرگی برای شهر ماست.
کودکی هفتساله نیز که با هیجان در کنار غرفههای فرهنگی سرگرم بود، با لبخند گفت: من امروز هم بازی کردم هم سرود شنیدم. خیلی خوش گذشت.
جشن امت احمد، فراتر از یک آئین مذهبی، به فرصتی برای پیوند نسلها، تقویت نشاط اجتماعی و نمایش وحدت و همدلی مردم اصفهان بدل شد؛ جشنی که خاطرهاش برای همیشه در ذهن حاضران ماندگار خواهد بود.
