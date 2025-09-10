  1. استانها
  2. اصفهان
۲۰ شهریور ۱۴۰۴، ۲:۰۹

یک اصفهان در جشن امت احمد؛نشاط معنوی در قلب شهر تجلی یافت

یک اصفهان در جشن امت احمد؛نشاط معنوی در قلب شهر تجلی یافت

اصفهان - جشن امت احمد به همت اداره کل تبلیغات اسلامی استان اصفهان، یک اصفهان را در میدان امام علی (ع) دور هم جمع کرد و بار دیگر منجر به تبلور نشاط معنوی شد.

خبرگزاری مهر، گروه استان‌ها: میدان امام علی (ع) اصفهان شامگاه چهارشنبه شاهد حضور هزاران نفر از مردم بود که در جشن بزرگ امت احمد، به همت اداره‌کل تبلیغات اسلامی استان اصفهان، گرد هم آمدند و لحظاتی سرشار از معنویت، نشاط اجتماعی و همدلی را تجربه کردند.

میدان تاریخی اصفهان در آغوش جمعیت

از ساعاتی پیش از آغاز مراسم، خیابان‌های منتهی به میدان امام علی (ع) مملو از جمعیتی شد که با شوق و اشتیاق به سوی این آئین می‌آمدند. زنان، مردان، کودکان و سالمندان دوشادوش یکدیگر، فضایی گرم و صمیمی آفریدند. صدای سرودهای مذهبی و آئینی در فضا طنین‌انداز شد و پرچم‌های رنگی و نورافشانی‌ها جلوه‌ای خاص به میدان بخشید. حضور خانواده‌ها در کنار یکدیگر صحنه‌ای زیبا از اتحاد اجتماعی و دینی را به نمایش گذاشت؛ گویی میدان امام علی (ع) به دریایی از انسان‌هایی بدل شده بود که قلبشان برای شادی و ایمان می‌تپید.

یک اصفهان در جشن امت احمد؛نشاط معنوی در قلب شهر تجلی یافت

برنامه‌هایی درهم‌تنیده از شادی و معنویت

جشن امت احمد با اجرای سرودهای پرشور نوجوانان آغاز شد و سپس با نمایش‌های آئینی، تواشیح و مدیحه‌سرایی ادامه یافت. برنامه‌های شاد ویژه کودکان، لبخند و هیاهوی کودکانه را به فضا افزود و شادی و نشاط را با معنویت و عشق به پیامبر اکرم (ص) درهم آمیخت. غرفه‌های فرهنگی و آموزشی نیز در حاشیه میدان برپا شده بود تا خانواده‌ها از محتوای معرفتی و فعالیت‌های تبلیغات اسلامی بهره ببرند.

در بخشی از مراسم، حجت‌الاسلام والمسلمین مهدی فوقی، مدیرکل تبلیغات اسلامی استان اصفهان، در سخنانی گفت: برپایی جشن امت احمد نشان می‌دهد که عشق به پیامبر اعظم (ص) همچنان در دل مردم زنده است. این آئین جلوه‌ای از وحدت و همبستگی اجتماعی است که نشاط مذهبی را در جامعه تقویت می‌کند. حضور پرشور مردم اصفهان ثابت می‌کند که ایمان و معنویت، در کنار شادی و امید، ستون‌های اصلی زندگی این مردم است.

یک اصفهان در جشن امت احمد؛نشاط معنوی در قلب شهر تجلی یافت

وی افزود: این اجتماع عظیم نه تنها یادآور سیره پیامبر رحمت است بلکه فرصتی است برای انتقال فرهنگ اسلامی به نسل‌های آینده و تقویت پیوند میان خانواده‌ها و ارزش‌های دینی تلقی می‌شود.

وحدت و همدلی سرمایه بزرگ مردم اصفهان

حضور مردم و سخنانشان رنگ و بوی خاصی به این جشن بخشید. خانم رضایی، یکی از حاضران که همراه خانواده‌اش در میدان حاضر شده بود، درباره این مراسم به خبرنگار مهر گفت: برای ما مهم است بچه‌هایمان در چنین مراسم‌هایی حضور داشته باشند، هم شادی می‌کنند و هم با فرهنگ دینی بیشتر آشنا می‌شوند، این جشن‌ها امید و آرامش به زندگی ما می‌بخشند.

رضا احمدی، جوانی که به همراه دوستانش به جشن امت احمد آمده بود، به مهر گفت: جشن امت احمد فقط یک مراسم مذهبی نیست؛ اینجا همه کنار هم هستند، فارغ از سن و طبقه اجتماعی این وحدت و همدلی سرمایه بزرگی برای شهر ماست.

یک اصفهان در جشن امت احمد؛نشاط معنوی در قلب شهر تجلی یافت

کودکی هفت‌ساله نیز که با هیجان در کنار غرفه‌های فرهنگی سرگرم بود، با لبخند گفت: من امروز هم بازی کردم هم سرود شنیدم. خیلی خوش گذشت.

جشن امت احمد، فراتر از یک آئین مذهبی، به فرصتی برای پیوند نسل‌ها، تقویت نشاط اجتماعی و نمایش وحدت و همدلی مردم اصفهان بدل شد؛ جشنی که خاطره‌اش برای همیشه در ذهن حاضران ماندگار خواهد بود.

کد خبر 6586052

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها