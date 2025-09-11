جشن «باران رحمت» با طنین نوای دف در سقز برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، جشن «باران رحمت» از عصر تا شامگاه چهارشنبه با حضور گسترده مردم شهرستان سقز در پارک مولوی کُرد این شهر برگزار شد.

این برنامه به مناسبت میلاد مبارک حضرت محمد (ص) و امام جعفر صادق (ع) و در راستای گرامیداشت هفته وحدت، با هدف تقویت همبستگی مسلمانان و ایجاد فضایی معنوی و شاد برگزار شد.

در این جشن بزرگ، هنرمندان برجسته‌ای از جمله شهرام منصوری، سعدالله نصیری و دانش مردانی (سرپرست گروه دف‌نوازان رخشی) به اجرای برنامه‌های هنری پرداختند.

این هنرمندان با سرودها و نغمه‌های خود در مدح پیامبر اسلام حضرت محمد (ص) و امام جعفر صادق (ع) فضای معنوی و پرشوری ایجاد کردند که دل‌های حاضرین را به سمت ایمان و محبت بیشتر به اهل بیت (ع) هدایت کرد.

ویژگی بارز این برنامه، حضور گروه دف‌نوازان «رخشی» بود که با نواختن دف و اجرای آهنگ‌های مذهبی، به زیبایی هرچه تمام‌تر به مراسم رنگ و بوی خاصی بخشیدند و صدای دلنشین سازهای‌شان، همراه با آوای خوش مداحی، دل‌های حاضرین را به وجد آورد و باعث شد این شب به یادماندنی‌تر از پیش شود.

حضور مسئولان و مردم در جشن

در این جشن معنوی مسئولان شهرستان سقز نیز حضور داشتند و نماینده مردم سقز و بانه در مجلس، معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی فرمانداری، سرپرست اداره تبلیغات اسلامی شهرستان سقز، اعضای شورای اسلامی شهر، شهردار سقز و جمعی از مسئولان و اقشار مختلف مردم در این مراسم به تبریک میلاد پیامبر اسلام (ص) و امام جعفر صادق (ع) پرداختند.

حضور مسئولان در کنار مردم نشان‌دهنده اهمیت این مراسم و تأکید بر همبستگی و وحدت اسلامی بود، در حین جشن، پیام‌های وحدت‌آمیز و دعوت به کنار هم بودن مسلمانان، در قالب سخنرانی‌های کوتاه و شعارهای تجمعی به حاضرین منتقل شد.

جشن باران رحمت سرشار از پیام وحدت و همبستگی

جشن باران رحمت سقز، با حضور هنرمندان، مسئولان و مردم، سرشار لحظاتی به یادماندنی و پُر از شور و نشاط بود که این برنامه، علاوه بر گرامیداشت میلاد پیامبر اسلام (ص) و امام جعفر صادق (ع)، پیام واضحی از همبستگی، محبت و اتحاد مسلمانان را به نمایش گذاشت و به نظر می‌رسد این گونه برنامه‌ها به ویژه در هفته وحدت، نقش مهمی در تقویت پیوندهای اجتماعی و فرهنگی در بین اقشار مختلف جامعه دارند.