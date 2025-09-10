برگزاری جشن میلاد پیامبر اکرم(ص) در حرم حضرت عبدالعظیم

به گزارش خبرنگار مهر، برنامه جشن میلاد پیامبر گرامی اسلام (ص) و امام جعفر صادق (ع) در حرم حضرت عبدالعظیم حسنی (ع) برگزار می‌شود.

همزمان با ظهر سالروز ولادت حجت الاسلام و المسلمین سید علی قاضی عسکر به ایراد سخنرانی می‌پردازد و مدیحه سرای آن علی قلندری است.

زمام برگزاری چهارشنبه ۱۹ شهریور بعد از نماز ظهر و عصر، شبستان امام خمینی (ره) حرم مطهر خواهد بود.

همچنین در شام میلاد پیامبر رحمت (ص) و امام جعفر صادق (ع) حجت الاسلام حائری پور به ایراد سخنرانی خواهد پرداخت.

زمان برگزاری این مراسم چهارشنبه ۱۹ شهریور بعد از نماز مغرب و عشاء، شبستان امام خمینی (ره) حرم مطهر است.