  1. دین و اندیشه
  2. قرآن و عترت
۱۹ شهریور ۱۴۰۴، ۱۳:۲۲

برگزاری جشن میلاد پیامبر اکرم(ص) در حرم حضرت عبدالعظیم

برگزاری جشن میلاد پیامبر اکرم(ص) در حرم حضرت عبدالعظیم

برنامه جشن میلاد پیامبر اکرم (ص) و امام جعفر صادق(ع) در حرم حضرت عبدالعظیم حسنی برگزار می شود.

به گزارش خبرنگار مهر، برنامه جشن میلاد پیامبر گرامی اسلام (ص) و امام جعفر صادق (ع) در حرم حضرت عبدالعظیم حسنی (ع) برگزار می‌شود.

همزمان با ظهر سالروز ولادت حجت الاسلام و المسلمین سید علی قاضی عسکر به ایراد سخنرانی می‌پردازد و مدیحه سرای آن علی قلندری است.

زمام برگزاری چهارشنبه ۱۹ شهریور بعد از نماز ظهر و عصر، شبستان امام خمینی (ره) حرم مطهر خواهد بود.

همچنین در شام میلاد پیامبر رحمت (ص) و امام جعفر صادق (ع) حجت الاسلام حائری پور به ایراد سخنرانی خواهد پرداخت.

زمان برگزاری این مراسم چهارشنبه ۱۹ شهریور بعد از نماز مغرب و عشاء، شبستان امام خمینی (ره) حرم مطهر است.

کد خبر 6585562
فاطمه علی آبادی

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها