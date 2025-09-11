به گزارش خبرگزاری مهر، ناصر قوامی ظهر پنجشنبه در مراسم افتتاحیه مرحله شهرستانی هفتمین رویداد ملی تولید محتوای بسیج در شهرستان ملایر اظهار کرد: دشمن صهیونیستی و استکبار جهانی برای فروپاشی نظام یک نقشه چهار مرحله‌ای شامل حذف فرماندهان نظامی کشور، تسلط بر آسمان ایران، عملیات روانی و رسانه‌ای برای القای ناامیدی به مردم، فعال‌کردن گروه‌های تروریستی و در نهایت تجزیه کشور طراحی کرده بود.

مسئول سازمان فضای مجازی بسیج همدان، رسانه‌های انقلابی و جهاد تبیین را پل ارتباطی نظام و مردم دانست و تصریح کرد: تولید محتوای غرورآفرین و امیدبخش بسیج که گاهی به ۱۵ میلیون بازدید رسیده، از مهم‌ترین ابزارهای مقابله با جنگ روانی دشمن است.

قوامی بر ضرورت ترکیب اقدامات لحظه‌ای و پایدار در فضای مجازی تأکید کرد و گفت: دشمن حتی در نیمه‌شب عملیات روانی خود را متوقف نمی‌کند و ما باید با خلاقیت و هوشمندی پاسخ دهیم، در عین حال آموزش و توانمندسازی نیروها نباید مغفول بماند.

وی رویداد ملی تولید محتوای بسیج را فرصتی برای شناسایی استعدادهای فضای مجازی توصیف و اظهار کرد: به‌دنبال ایجاد شبکه‌ای پایدار و متخصص هستیم که علاوه بر اقدام به‌موقع، به اشتغال‌زایی و رونق اقتصادی کمک کند.