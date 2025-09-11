  1. استانها
  2. همدان
۲۰ شهریور ۱۴۰۴، ۱۵:۰۹

وحدت ملی نقشه چهارمرحله‌ای دشمن برای تجزیه ایران را ناکام گذاشت

همدان- مسئول سازمان فضای مجازی بسیج همدان گفت: وحدت و همبستگی ملت ایران، سناریوی چهارمرحله‌ای دشمن برای تجزیه کشور را بی‌اثر کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، ناصر قوامی ظهر پنجشنبه در مراسم افتتاحیه مرحله شهرستانی هفتمین رویداد ملی تولید محتوای بسیج در شهرستان ملایر اظهار کرد: دشمن صهیونیستی و استکبار جهانی برای فروپاشی نظام یک نقشه چهار مرحله‌ای شامل حذف فرماندهان نظامی کشور، تسلط بر آسمان ایران، عملیات روانی و رسانه‌ای برای القای ناامیدی به مردم، فعال‌کردن گروه‌های تروریستی و در نهایت تجزیه کشور طراحی کرده بود.

مسئول سازمان فضای مجازی بسیج همدان، رسانه‌های انقلابی و جهاد تبیین را پل ارتباطی نظام و مردم دانست و تصریح کرد: تولید محتوای غرورآفرین و امیدبخش بسیج که گاهی به ۱۵ میلیون بازدید رسیده، از مهم‌ترین ابزارهای مقابله با جنگ روانی دشمن است.

قوامی بر ضرورت ترکیب اقدامات لحظه‌ای و پایدار در فضای مجازی تأکید کرد و گفت: دشمن حتی در نیمه‌شب عملیات روانی خود را متوقف نمی‌کند و ما باید با خلاقیت و هوشمندی پاسخ دهیم، در عین حال آموزش و توانمندسازی نیروها نباید مغفول بماند.

وی رویداد ملی تولید محتوای بسیج را فرصتی برای شناسایی استعدادهای فضای مجازی توصیف و اظهار کرد: به‌دنبال ایجاد شبکه‌ای پایدار و متخصص هستیم که علاوه بر اقدام به‌موقع، به اشتغال‌زایی و رونق اقتصادی کمک کند.

