گردهمایی بزرگ فعالان فضای مجازی بسیج در همدان برگزار می‌شود

همدان – مسئول سازمان فضای مجازی بسیج استان همدان گفت: گردهمایی فعالان فضای مجازی بسیج استان همدان همزمان با اختتامیه جشنواره سواد رسانه‌ای برگزار می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، ناصر قوامی با اشاره به گردهمایی بزرگ فعالان فضای مجازی بسیج استان همدان اظهار کرد: رویداد امسال با هدف تربیت نیروهای متعهد، خلاق و اثرگذار در عرصه رسانه‌های نوین برگزار خواهد شد.

وی افزود: این مراسم با سخنرانی سردار حسین زارع‌کمالی، فرمانده سپاه انصارالحسین (ع) استان همدان همراه است.

مسئول سازمان فضای مجازی بسیج استان همدان با اشاره به برنامه‌های جنبی این گردهمایی گفت: در حاشیه مراسم از فعالان برگزیده و نفرات برتر جشنواره سواد رسانه‌ای و تولید محتوای دیجیتال تقدیر می‌شود.

قوامی هدف از این برنامه را شناسایی استعدادهای درخشان و الگوسازی برای جوانان انقلابی استان عنوان کرد.

به گفته وی، این گردهمایی روز پنجشنبه ۲۹ آبان‌ماه ساعت ۹:۳۰ صبح در سالن همایش‌های شهید همدانی، اردوگاه شهید قهاری واقع در بلوار ارم برگزار خواهد شد.

