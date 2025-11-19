به گزارش خبرگزاری مهر، ناصر قوامی با اشاره به گردهمایی بزرگ فعالان فضای مجازی بسیج استان همدان اظهار کرد: رویداد امسال با هدف تربیت نیروهای متعهد، خلاق و اثرگذار در عرصه رسانههای نوین برگزار خواهد شد.
وی افزود: این مراسم با سخنرانی سردار حسین زارعکمالی، فرمانده سپاه انصارالحسین (ع) استان همدان همراه است.
مسئول سازمان فضای مجازی بسیج استان همدان با اشاره به برنامههای جنبی این گردهمایی گفت: در حاشیه مراسم از فعالان برگزیده و نفرات برتر جشنواره سواد رسانهای و تولید محتوای دیجیتال تقدیر میشود.
قوامی هدف از این برنامه را شناسایی استعدادهای درخشان و الگوسازی برای جوانان انقلابی استان عنوان کرد.
به گفته وی، این گردهمایی روز پنجشنبه ۲۹ آبانماه ساعت ۹:۳۰ صبح در سالن همایشهای شهید همدانی، اردوگاه شهید قهاری واقع در بلوار ارم برگزار خواهد شد.
نظر شما