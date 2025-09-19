به گزارش خبرنگار مهر، ناصر قوامی ظهر جمعه در آئین افتتاح دور، مدیریت کاربردی تولید محتوا در شبکههای اجتماعی فضای مجازی را جبهه نوین دفاع از ارزشها و امنیت ملی خواند و اظهار کرد: سلاح ما در این میدان، تولید محتوای هوشمندانه، متعهد و اثرگذار است.
وی با اشاره به تلاش سازمانیافته دشمنان برای ایجاد تفرقه و ناامنی روانی، افزود: آگاهی، اتحاد ملت ایران و حضور پررنگ جوانان انقلابی در فضای مجازی، نقشههای دشمن را خنثی کرده است.
مسئول سازمان فضای مجازی بسیج استان همدان نقش فعالان فضای مجازی را همسنگ رزمندگان در جبهههای نبرد عنوان کرد و تصریح کرد: همانگونه که شهیدانی چون فرشید کریمی و شهید زمانی در میدان نبرد ایستادگی کردند، فعالان این عرصه نیز با انتشار محتوای صحیح و آگاهیبخش، در خط مقدم جنگ نرم دشمن حضور دارند.
قوامی با اشاره به جایگاه برتر همدان در تولید محتوای اثرگذار طی ماههای اخیر تأکید کرد: موفقیتهای این استان در فضای مجازی، نتیجه تلاش جمعی فعالان جبهه رسانهای و پشتیبانی سازمان بوده است.
دوره آموزشی مدیریت تولید محتوا در شبکههای اجتماعی با حضور جمعی از فعالان فضای مجازی استان همدان و بهمنظور ارتقای مهارتهای رسانهای در مقابله با عملیات روانی دشمن برگزار شد.
این برنامه با نیایش جمعی برای تعجیل در فرج امام زمان (عج)، سلامتی رهبر معظم انقلاب و تقدیر از تلاش فعالان فضای مجازی پایان یافت.
