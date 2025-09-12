۱۸۰ هزار دختر و بانوی مسجدی کنشگر، برای تبلیغ دین شناسایی شده است

به گزارش خبرنگار مهر، سارا طالبی پیش از ظهر جمعه در حاشیه همایش ره بانو با تأکید بر اهمیت نقش بانوان در تبلیغ اسلام ناب محمدی گفت: هر جایگاهی که در جمهوری اسلامی دارید، همان‌جا را مرکز دنیا بدانید و همه فعالیت‌ها به شما متوجه است و هیچ مأموریتی بالاتر از تبلیغ دین برای بانوان وجود ندارد.

وی افزود: کار برای بانوان یعنی تربیت نسل آینده، خانواده و جامعه و این مسیر، ضریب اثرگذاری فعالیت‌ها را افزایش می‌دهد. امروز بانوان پیشرو در عرصه‌های تبلیغی و تربیتی با مدیریت تشکیلاتی، نه تنها در استان‌ها بلکه در شهرستان‌ها نیز به شکل مؤثر نقش‌آفرینی می‌کنند.

طالبی با اشاره به تجارب موفق شورای راهبری بانوان گفت: کار جمعی، همدلی و داشتن راهبردهای شفاف، مسیر موفقیت را هموار می‌کند. حضور بانوان در شوراها امکان ایده‌پردازی، طراحی برنامه‌ها و اجرای اقدامات متناسب با ظرفیت هر استان را فراهم می‌کند.

وی در ادامه افزود: راهبری بانوان یعنی ایجاد نهضت فرهنگی و تربیت نسلی که بتواند با اراده و همت، جامعه را متحول کند. امروز بالغ بر ۸۰ هزار دختر و ۱۰۰ هزار بانوی مسجدی و کنشگر فضای مجازی با همین روحیه در حال فعالیت هستند و اثرات تربیتی و تبلیغی آنها در خانواده و جامعه کاملاً محسوس است.

مدیر مرکز راهبری امور بانوان سازمان تبلیغات اسلامی در پایان از بانوان خواست: از ثانیه‌ثانیه این دوره بهره‌مند شوید و پس از بازگشت به شهر و دیار خود، سفیران فرهنگ و تبلیغ دین در استان‌ها باشید.

طالبی همچنین تأکید کرد: موفقیت در عرصه تبلیغ نیازمند صبوری، همکاری و هماهنگی است و استقلال به معنای تفرقه نیست، بلکه باید با همدلی و راهبرد مشخص، اهداف فرهنگی و تبلیغی به بهترین شکل محقق شود.