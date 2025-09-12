هیئات محور جهاد تبیین و نشاط فرهنگی هستند

به گزارش خبرنگار مهر، محمدعلی باقری پیش از ظهر جمعه در جمع اعضای هیأت حضرت ابوالفضل روستای آکرد اعلام کرد: حضور و شرکت در مراسم بیت‌النور و جلسات هیئات مذهبی از وظایف اصلی اعضای شورا است و توجه به سخنان مسئولان و اعضای هیئات باعث تشویق و افزایش نشاط در برنامه‌های مذهبی می‌شود.

‌رئیس شورای هیئات مذهبی مازندران گفت: دست‌اندرکاران هیئات با توجه به اهمیت جایگاه هیئات در جهاد تبیین و تأثیر آن در فرهنگ، مرجعیت و راهبری مذهبی، دینی و فرهنگی باید به مشکلات و نیازهای اعضا توجه ویژه داشته باشند.

وی افزود: هیئات و تشکل‌های دینی در انقلاب اسلامی، دوران دفاع مقدس، جنگ ۱۲ روزه و عرصه‌های مختلف اجتماعی و فرهنگی برای کمک به مردم و حمایت از حاکمیت به میدان آمده‌اند و همچنان به‌عنوان میانداران جهاد و پرچمداران فعالیت‌های فرهنگی و مذهبی حضور فعال دارند.

‌رئیس شورای هیئات مذهبی استان بر احترام به خانواده‌های شهدا و اهمیت معنوی آنان تأکید کرد و از خانواده شهید شفیعی تجلیل نمود و قرائت وصیت‌نامه شهدا و قرآن در جلسات هیئات را از ویژگی‌های شاخص این دوره شورا عنوان کرد.

وی در پایان گفت: از تلاش مسئولین هیأت حضرت ابوالفضل و فعالان فرهنگی استان قدردانی می‌کنم و تأکید دارم استمرار همکاری و همدلی در مسیر ترویج آموزه‌های دینی و فرهنگی برای موفقیت برنامه‌ها ضروری است.