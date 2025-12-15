محمدعلی باقری در گفت وگو با خبرنگار مهر با تأکید بر اهمیت فرهنگ در نظام مقدس جمهوری اسلامی اعلام کرد: هیئات و تشکل‌های دینی قوی‌ترین مجموعه‌های فرهنگی و اجتماعی هستند و نباید از ظرفیت عظیم آنها غافل شد.

رئیس شورای هیئات مذهبی مازندران با اشاره به ماهیت فرهنگی و دینی انقلاب اسلامی اظهار داشت: انتظار می‌رود در دوران حاکمیت نظام مقدس جمهوری اسلامی، فرهنگ جایگاهی ممتاز، مؤثر و حیاتی داشته باشد.

وی افزود: فرهنگ مایه نشاط و سربلندی ملت‌ها و حکومت‌هاست و نباید با غفلت از آن دچار خسارت‌هایی شویم که جبرانش سخت یا گاه غیرممکن است.

باقری با اشاره به فرمایشات مقام معظم رهبری که فرهنگ را به هوا تشبیه کرده‌اند، تصریح کرد: فرهنگ نباید قربانی بی‌عدالتی و بی‌مهری در تخصیص بودجه و اعتبار شود.

وی تأکید کرد: هیئات و تشکل‌های دینی مهم‌ترین مجموعه‌های مذهبی، فرهنگی و اجتماعی هستند و می‌توانند در کنار سایر سازمان‌ها و وزارتخانه‌ها، در پیشبرد اهداف انقلاب نقش‌آفرینی کنند.

رئیس شورای هیئات مذهبی مازندران همچنین خاطرنشان کرد: فرهنگ شهادت باید زنده نگه داشته شود تا مردم بتوانند در راه حفظ انقلاب و نظام سعادت و رستگاری حقیقی را تجربه کنند.

باقری در پایان گفت: مسئولان و دست‌اندرکاران نباید از ظرفیت عظیم و وسیع هیئات مذهبی غافل شوند، چرا که نقش آنها در انقلاب بی‌بدیل، ثابت و ماندگار است