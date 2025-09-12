برپایی نمایشگاه پاییزه با اجناس تنظیم بازار در زاهدان

به گزارش خبرگزاری مهر، داود شهرکی در حاشیه بازدید از نمایشگاه پاییزه زاهدان گفت: در این نمایشگاه که در اواخر شهریور تا ابتدای مهر ماه در سطح استان برگزار میگردد، تمرکز اصلی بر پوشاک، کیف، کفش و نوشتافزار است.
مدیرکل صنعت، معدن و تجارت سیستان و بلوچستان اظهار کرد: در کنار غرفههای عرضه کالاهای مورد نیاز مدارس، غرفههای تنظیم بازار نیز دایر شدهاند که در آنها روغن، گوشت و برنج با قیمت مصوب توزیع میشود؛ همچنین، محصولات روستایی نیز در این نمایشگاه عرضه میشوند.
وی گفت: خوشبختانه ۸۰ درصد غرفهها متعلق به تولیدکنندگان و عرضهکنندگان استان هستند که این امر نشاندهنده توانمندی اصناف داخلی استان است.
شهرکی ادامه داد: حدود ۲۰ درصد از غرفهها نیز از خارج سیستان و بلوچستان حضور دارند که عمدتاً تولیدیهای پوشاک و مانتو هستند، اما تلاش ما بر این بوده که بیشتر از ظرفیتهای داخلی استان استفاده شود.
وی افزود: همه ساله در پاییز (برای ایام بازگشایی مدارس) و اسفندماه (برای ایام نوروز) این نمایشگاهها را برگزار میکنیم. سایت نمایشگاهی استان، یک فضای بسیار خوب و در شأن مردم استان بوده که در طول سال نیز میزبان نمایشگاههای تخصصی است. با این حال، ۲ نمایشگاه عمومی ما در پاییز و بهار با هدف عرضه کالاهای مورد نیاز عموم مردم برگزار میشود.
مدیرکل صنعت سیستان و بلوچستان بیان کرد: تلاش کردهایم که قیمت کالاها در این نمایشگاه ۱۰ تا ۱۵ درصد کمتر از بازار باشد. تیم بازرسی ما مسئول قیمتگذاری بوده و قیمتها در تمامی غرفهها قابل مشاهده هستند، همچنین یک دفتر بازرسی برای کنترل قیمتها در نمایشگاه مستقر است و شهروندان در صورت مشاهده هرگونه تخلف یا شکایت میتوانند به این دفتر مراجعه کنند تا همکاران ما به شکایات آنها رسیدگی کنند.
وی با اشاره به ارزیابیهای صورتگرفته، اظهار امیدواری کرد که نمایشگاه امسال بهتر از سال گذشته باشد و بتواند بهترین کالاها با کیفیت مطلوب و قیمت مناسب را در اختیار مردم قرار دهد.
این مقام مسئول همچنین از گسترش برگزاری این نمایشگاهها در سطح سیستان و بلوچستان خبر داد و گفت: این نمایشگاه به صورت همزمان در زابل نیز برگزار شده است و مصوب کردهایم که در ایرانشهر و چابهار نیز برگزار شود. هماهنگیهای لازم برای برگزاری در زمان مناسب توسط تنظیم بازار هر شهرستان انجام خواهد شد.
شهرکی ادامه داد: این نمایشگاه با حدود ۲۰۰ غرفه، انواع کالاهای تنظیم بازار، کالاهای اساسی مردم، کیف و کفش، نوشتافزار، تنقلات و سایر اقلامی که ممکن است در این ایام مورد نیاز مردم و خانوادهها برای فرزندانشان باشد را عرضه میکند.
گفتنیست: نمایشگاه پاییزه با هدف دسترسی آسان مردم به کالاهای مورد نیاز ایام مدارس کالاهای تنظیم بازار از ۱۹ تا ۲۶ شهریورماه در مکان نمایشگاههای بینالمللی زاهدان دایر است.
