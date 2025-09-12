دغدغه های مردم سیستان و بلوچستان برای تهیه نوشت افزار گران قیمت

خبرگزاری مهر - گروه استانها، فاطمه گلوی: شروع سال تحصیلی همیشه با حال و هوای خاصی همراه است. بعد از تعطیلات تابستانی، دانشآموزان با انرژی تازه و کمی هیجان به مدرسه برمیگردند. یکی از بخشهای جذاب و گاهی پرچالش این دوره، خرید لوازم مورد نیاز است. دفتر، مداد، خودکار، کیف و کفش نو حس تازگی و انگیزه بیشتری برای شروع درسها ایجاد میکند.
خانوادهها معمولاً با توجه به نیازهای آموزشی و البته بودجهی خود، لیست وسایل ضروری را تهیه میکنند. انتخاب رنگها و طرحهای متنوع برای دفتر یا کیف میتواند اشتیاق بچهها را برای یادگیری بیشتر کند. شروع سال تحصیلی فرصتی برای برنامهریزی، نظم دادن به کارها و ایجاد فضای پرنشاط برای یادگیری است.
گرانی لوازم التحریر چالشی جدی برای خانوادهها
گرانی لوازم تحصیلی دغدغهای جدی برای بسیاری از خانوادهها برای سال تحصیلی ۱۴۰۴ است. قیمت بالای دفتر، خودکار، کیف و سایر وسایل باعث میشود بعضی والدین نتوانند وسایل با کیفیت و با دوام تهیه کنند. این موضوع نه تنها فشار مالی ایجاد میکند، بلکه روی انگیزه و حس رضایت دانشآموزان هم تأثیر میگذارد.
استفاده از وسایل بیکیفیت ممکن است زود خراب شوند و هزینههای بیشتری به خانواده تحمیل کند. بنابراین، گرانی لوازم تحصیلی به چالشی تبدیل شده که نیازمند حمایت و برنامهریزی هوشمندانه است تا دانشآموزان بتوانند با امکانات مناسب سال تحصیلی خود را شروع کنند.
قیمتگذاری لحظهای بازار لوازم التحریر
یکی از فعالان صنف لوازم التحریر در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به شرایط موجود گفت: نوشتافزار امروز جز نیازهای اولیه هر دانشآموز است و والدین چارهای جز تهیه آن ندارند. اما افزایش قیمتها به اندازهای بوده که خانوادهها دیگر توان خرید اقلام سادهای مثل دفتر و مداد را هم به سختی پیدا میکنند.
راضیه شهرکی با بیان اینکه یکی از مشکلات اصلی در بازار نوشتافزار نحوه قیمتگذاری است افزود: اجناس از تهران و بازار مرکزی وارد میشود و قیمتها بهصورت لحظهای بر اساس نرخ ارز تغییر میکند. به همین دلیل حتی محصولاتی که ماهها قبل با دلار پایینتر تولید شدهاند، امروز با نرخ روز عرضه میشوند.
فشار مستقیم اقتصادی بر خانوادهها
فروشنده لوازم التحریر، با اشاره به اینکه خانوادهها مجبورند تنها حداقلهای مورد نیاز را تهیه کنند، تصریح کرد: سال گذشته والدین برای فرزندشان بسته کامل مداد و لوازم تهیه میکردند، اما امسال تنها دو یا سه عدد مداد و تنها نیاز چند روز را تهیه میکنند، این وضعیت برای بچهها سخت است، چون مقایسه با همکلاسیها باعث احساس کمبود و دلسردی آنها میشود.
ایشان توضیح داد: یکی از نگرانیهای جدی در این شرایط، تأثیر مستقیم نوشتافزار بیکیفیت بر روند آموزش است، وقتی دانشآموز با مداد رنگی ارزان نقاشی میکند و میبیند رنگ دلخواهش درنمیآید، ممکن است تصور کند مشکل از خودش است. این موضوع به مرور باعث افت انگیزه و حتی بیمیلی به تحصیل میشود.
افزایش نیازمندان به کمکهای خیریه برای تهیه لوازم اولیه تحصیل
شهرکی با اشاره به تجربه سال گذشته گفت: پارسال در هر محله حدود ۱۰ تا ۱۵ دانشآموز نیازمند شناسایی و با کمک خیرین حمایت میشدند. اما امسال تعداد این دانشآموزان تقریباً دو برابر شده و حتی خیریهها هم دیگر توان تأمین نیازهای اولیه مانند کیف و کفش را ندارند
وی تأکید کرد که شرایط اقتصادی خانوادهها به گونهای است که دیگر تأمین سادهترین اقلام تحصیلی هم دشوار شده و نیاز به حمایت گستردهتر و ساختاری وجود دارد.
هزینه ۲۰ میلیون تومانی برای تهیه لوازم تحریر و لباس فرم در یک خانواده با تو فرزند
یکی از والدین در گفتوگو با خبرنگار مهر از فشارهای اقتصادی برای تهیه لوازمالتحریر و ملزومات مدرسه فرزندانش سخن گفت. او که دو فرزند در مقطع دبستان دارد، بیان کرد: هر سال خرید لوازم مدرسه برای بچهها شیرین بود، اما امسال تبدیل به نگرانی شده است. وقتی میبینیم قیمت یک دفتر ساده یا مداد چقدر بالاست، واقعاً درمانده و شرمنده میشویم.
محمدرضا کوهکن ادامه داد: برای دو فرزندم فقط نوشتافزار و لباس فرم حدود ۲۰ میلیون تومان هزینه دارد. این مبلغ بدون احتساب سرویس مدرسه یا شهریههای جانبی است. کیف و کفش جداست. سال گذشته میتوانستیم نیاز لوازم التحریر چند ماه اولیه فرزندمان را در شروع سال تحصیلی تأمین کنیم، اما امسال فقط تعداد محدودی را و تنها برای ماه اول تهیه کردیم.
تأثیر وسایل بی کیفیت بر انگیزه دانش آموزان
این پدر از تأثیر لوازم بیکیفیت بر روحیه فرزندانش هم گفت: بچهها وقتی با مداد رنگی ارزان نقاشی میکنند و رنگ آن کیفیت ندارد، احساس میکنند مشکل از توانایی خودشان است. این مسئله برایشان بی انگیزگی میآورد. بهجای آنکه مدرسه انگیزهبخش باشد، گاهی حس کمبود و مقایسه ایجاد میشود.
ایشان به مشکل سرویس مدارس نیز اشاره کرد: در شهر ما سرویس عمومی وجود ندارد. هزینه سرویس برای هر کودک حداقل ماهانه حدود دو میلیون تومان است. یعنی فقط برای رفتوآمد دو فرزندم باید چهار میلیون تومان پرداخت کنم. این رقم برای خانوادهای با درآمد متوسط واقعاً غیرقابل تحمل است.
کوهکن در پایان تأکید کرد: والدین تنها با حداقلها پیش میروند. اما سوال اینجاست که کیفیت آموزش و روحیه بچهها چه میشود؟ دولت باید حمایتهای جدیتری داشته باشد؛ نهتنها برای خانوادهها بلکه برای کاسبان این حوزه که دیگر سودی نمیبرند. اگر اقدامی نشود، هم تحصیل بچهها آسیب میبیند و هم بسیاری از مشاغل از بین میروند.
نبود لوازم تحریر مناسب، مخل تمرکز دانشآموزان
معلم پایه دوم ابتدایی، در گفتوگو با خبرنگار مهر، با اشاره به تجربه سالها تدریس، توضیح داد: بسیاری از دانشآموزان وقتی وسیله مورد علاقه خود را ندارند یا نمیتوانند همانند دوستانشان لوازم شیک و باکیفیت داشته باشند، دچار حس محرومیت میشوند. این حس محرومیت گاهی به غمگینی و حتی کاهش علاقه به درس خواندن منجر میشود.
مریم لشگری با اشاره به اینکه این مسئله تنها مربوط به وسایل تحصیلی نیست، بلکه جنبه اجتماعی هم دارد افزود: دانشآموزان در سنین ابتدایی حساسیت بالایی نسبت به تفاوتها دارند. وقتی یک کودک دفتر، قلم یا جامدادی همکلاسی خود را میبیند که زیبا و جذاب است و خودش چنین چیزی ندارد، این تفاوت میتواند باعث حسادت، ناراحتی یا حتی رفتارهای منفی مثل خراب کردن وسایل دیگران شود.
ایشان همچنین توضیح داد که دغدغههای مربوط به نداشتن لوازم تحریر، تمرکز دانشآموزان را در کلاس کاهش میدهد: بسیار دیدهام که دانشآموز حین تدریس، به جای گوش دادن به معلم، به وسیله دوستش نگاه میکند یا در ذهنش به این فکر میکند که چرا خودش آن وسیله را ندارد. این درگیری ذهنی گاهی باعث افت کوتاهمدت در یادگیری و حتی افزایش اضطراب و ناراحتی کودک میشود.
احساس رضایت دانش آموز منجر به انگیزه بیشتر او برای یادگیری میشود
معلم پایه دوم ابتدایی گفت: برخی والدین با وجود تلاش برای تأمین نیازهای فرزندشان، قادر به خرید لوازم با کیفیت و دلخواه فرزندشان نیستند.
وی افزود: تأمین حداقل امکانات تحصیلی برای همه دانشآموزان، نه تنها دغدغههای ذهنی و اجتماعی آنها را کاهش میدهد، بلکه باعث میشود تمرکز و انگیزه یادگیری افزایش یابد و تجربه مدرسه برای همه دانشآموزان لذتبخشتر شود.
لشگری در پایان تاکید کرد: این موضوع مسئلهای کوچک به نظر میآید، اما تأثیر عمیقی بر شرایط تحصیلی و روانی دانشآموزان دارد. وقتی کودک حس برابری و رضایت داشته باشد، انگیزه بیشتری برای یادگیری پیدا میکند و رابطه بهتری با همکلاسیها و معلم برقرار میکند.
