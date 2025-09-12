به گزارش خبرنگار مهر، امام جمعه موقت ایرانشهر در خطبه‌های این هفته نماز جمعه گفت: با تأکید بر اهمیت تقوای الهی در زندگی فردی و اجتماعی، رعایت آن موجب همدلی و رعایت حال یکدیگر می‌شود.

حجت‌الاسلام محمد محمدی نور در خطبه‌های نماز جمعه این هفته ایرانشهر بیان کرد: در دیدار اخیر رهبر انقلاب، ایشان بر ضرورت شکستن معادله تحمیلی دشمن تحت عنوان نه جنگ و نه صلح تأکید کردند. این معادله با ایجاد فضای ناامیدی و سایه جنگ، تصمیم‌گیری کلان کشور را فلج و اولویت‌ها را جابه‌جا می‌کند.

امام جمعه موقت ایرانشهر افزود: رهبر انقلاب برای مقابله با این شرایط دو راهکار کلیدی مطرح کردند: نخست، کار جهادی و شبانه‌روزی دولت برای پیشرفت کشور و دوم، تقویت آمادگی دفاعی و روحیه تهاجمی نیروهای مسلح.

وی با اشاره به اهمیت بیان قوت‌های کشور توسط رسانه‌ها تصریح کرد: تبیین دستاوردها و ظرفیت‌های ایران به معنای نادیده گرفتن مشکلات نیست، بلکه لازم است در کنار روشنگری، امید و اعتماد در جامعه تقویت شود.

حجت‌الاسلام محمدی نور همچنین به تشکیل ستاد راهبردی معیشت از سوی معاون اول رئیس‌جمهور پس از تأکیدات رهبر انقلاب پرداخت و گفت: این ستاد مأموریت دارد هماهنگی میان دستگاه‌ها، تثبیت قیمت‌ها و تأمین کالاهای ضروری را پیگیری کند.

در بخش دیگری از سخنان خود، وی به حمله رژیم صهیونیستی به قطر در ۱۸ شهریور اشاره و آن را نمونه‌ای از بی‌اعتمادی به آمریکا و جهان سلطه دانست و افزود: این اقدام نشان داد که رژیم صهیونیستی در پی گسترش تجاوزگری خود در منطقه است و کشورهای اسلامی باید هوشیار باشند.