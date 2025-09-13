هشدار زرد هواشناسی در استان سمنان؛ آبگرفتگی و سیلاب در راه است

به گزارش خبرنگار مهر، همزمان با صبح شنبه و در پی ورود سامانه کم فشار بارشی به استان سمنان، اداره کل هواشناسی این استان هشدار زرد رنگ را صادر و در آن نسبت به احتمال آبگرفتگی معابر و بروز سیلاب‌ها در محورهای مواصلاتی و معابر درون شهری اقصی نقاط استان به ویژه نیمه شمالی، تاکید کرد.

این هشدار همزمان با ورود سامانه کم فشار بارشی به استان سمنان صادر و در آن به بروز رگبار پراکنده، ورزش باد شدید و احتمال اختلال در تردد محورها، بروز خسارات احتمالی به کشاورزان و همچنین مه آلودگی و احتمال بروز خطر در جاده‌های شمالی و کوهستانی استان اشاره شده است.

مدیرکل هواشناسی استان سمنان در گفتگو با خبرنگار مهر، ضمن اشاره به صدور هشدار زرد رنگ هواشناسی در این استان بیان کرد: بارش‌های پراکنده باران در این سامانه کم فشار گاهی همراه با رعد و برق و همچنین تگرگ به خصوص در نواحی شمالی و مرتفع همراه خواهد شد.

سید ایرج مصطفوی با بیان اینکه مه آلودگی و کاهش دید در محورهای کوهستانی و شمالی استان سمنان و همچنین ورزش باد شدید گرد و خاک به خصوص ظهر و بعد از ظهر شنبه از دیگر آثار این سامانه کم فشار بارشی و برودتی در استان سمنان است، بیان کرد: دمای هوا نیز به صورت محسوسی کاهش می‌یابد.

وی با بیان اینکه ارتفاعات و مناطق شمالی استان سمنان بیشترین تأثیر را از این سامانه کم فشار بارشی می‌پذیرند، افزود: عدم توقف در بستر رودخانه‌ها و عدم صعود به کوهستان ها و مناطق شمالی استان همچنین عدم چرای دام در ارتفاعات شمالی استان سمنان از جمله توصیه‌های ما به مردم استان سمنان تا دست کم فردا است.

مدیرکل هواشناسی استان سمنان همچنین با بیان اینکه احتمال مه آلودگی و کاهش دید افقی در جاده‌های شمالی استان وجود دارد، بیان داشت: نیاز است که امروز تمهیدات لازم در بخش کشاورزی و به واسطه وزش باد شدید گلخانه‌ها هم اندیشیده شود تا از بروز خسارات جلوگیری شود.

مصطفوی همچنین به ضرورت عدم پارک خودروها در مناطق شمالی استان سمنان زیر درختان قطور و خشک و همچنین تابلوهای تبلیغاتی و داربست‌ها اشاره کرد و گفت: از امروز تا اواخر وقت فردا شاهد وزش بادهای شدید در مرکز استان خواهیم بود.

گفتنی است از امروز دمای هوا هم در استان سمنان کاهش پیدا می‌کند به طوری که بیشینه و کمینه دمای هوای مرکز استان از ۳۲ و ۲۲ درجه بالای صفر به ۲۹ و ۲۱ درجه بالای صفر کاهش پیدا خواهد و به همین ترتیب در دیگر شهرستان‌های استان سمنان هم شاهد کاهش دمای هوا خواهیم بود به نظر می‌رسد با ورود این سامانه کم فشار بارشی قدری از میزان گرمای هوا در تابستان ۱۴۰۴ استان سمنان کاسته خواهد شد.