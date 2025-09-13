دریافت 18 MB کد خبر 6587474 https://mehrnews.com/x38ZFg ۲۲ شهریور ۱۴۰۴، ۸:۱۷ کد خبر 6587474 فیلم اقتصاد فیلم اقتصاد ۲۲ شهریور ۱۴۰۴، ۸:۱۷ روند کاهش در دما همچنان در مناطق مختلف کشور ادامه دارد سازمان هواشناسی اعلام کرد: تا پایان هفته شرایط ابری شدن هوا و رگبار و رعد و برق مهیا خواهد بود. کپی شد مطالب مرتبط هشدار زرد هواشناسی در استان سمنان؛ آبگرفتگی و سیلاب در راه است برنامه خاموشی های شهر زاهدان برای شنبه ۲۲ شهریور ۱۴۰۴ صدور هشدار نارنجی هواشناسی برای ۴ استان روند افزایشی دمای هوا تا چند روز آینده در استان ایلام برچسبها سازمان هواشناسی رگبار و رعد و برق آب و هوا وضعیت آب و هوا پیش بینی وضعیت هوا
