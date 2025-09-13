دریافت 18 MB
کد خبر 6587474
  1. فیلم
  2. اقتصاد
۲۲ شهریور ۱۴۰۴، ۸:۱۷

روند کاهش در دما همچنان در مناطق مختلف کشور ادامه دارد

روند کاهش در دما همچنان در مناطق مختلف کشور ادامه دارد

سازمان هواشناسی اعلام کرد: تا پایان هفته شرایط ابری شدن هوا و رگبار و رعد و برق مهیا خواهد بود.

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    فیلم‌های پربازدید