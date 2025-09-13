هشدار سطح زرد هواشناسی در زنجان صادر شد

محمدرضا رحمان نیا در گفتگو با خبرنگار مهر از صدور هشدار سطح زرد به علت پیش‌بینی کاهش محسوس دما و عبور سامانه بارشی از منطقه خبر دادو گفت: در حال حاضر آسمان اغلب مناطق استان صاف است و شهرستان طارم نیمه ابری بوده که در بعدازظهر امروز با وزش باد همراه خواهد بود.

وی افزود: امروز در ارتفاعات شهرستان طارم احتمال بارش پراکنده و محلی باران وجود دارد و فردا سامانه بارشی ضعیفی از منطقه عبور خواهد کرد که باعث افزایش پوشش ابرها در برخی مناطق و بارش‌های پراکنده به همراه رعد و برق، به ویژه در نیمه شمالی و غربی استان خواهد شد.

مدیرکل هواشناسی استان زنجان با بیان اینکه روزهای دوشنبه و سه‌شنبه هفته جاری شرایط جوی پایداری پیش‌بینی می‌شود، ادامه داد: دوباره روز چهارشنبه سامانه ضعیف بارشی وارد منطقه خواهد شد.

رحمان نیا افزود: از روز گذشته دما در تمامی مناطق استان کاهش یافته است و انتظار می‌رود تا اواسط هفته جاری شب‌ها هوای نسبتاً سردی در استان حاکم شود. در مناطق سردسیر حداکثر دماها به حدود پنج درجه و کمتر از آن برسد.

وی ادامه داد: صبح امروز دمای هوا در ایستگاه نوربهار به پنج درجه سانتیگراد رسید که به عنوان سردترین نقطه استان ثبت شده است.

مدیرکل هواشناسی استان زنجان با اشاره به اهمیت آمادگی برای شرایط جوی سرد و بارشی، توصیه کرد: کشاورزان و فعالان بخش کشاورزی و دامداری آمادگی لازم برای اقدامات حفاظتی و ایجاد استحکامات، تنظیم و تهویه دما در فضاهای مرغداری‌ها، پرورش قارچ، مزارع و باغات را داشته باشند. همچنین نسبت به برداشت محصولاتی مانند گوجه فرنگی و انگور در مناطق سردسیر تسریع کنند و از انبار محصولات در فضای باز خودداری کنند.