  1. استانها
  2. اردبیل
۲۲ شهریور ۱۴۰۴، ۱۱:۵۴

مختومه شدن پرونده ۷ میلیارد تومانی در شورای حل اختلاف استان اردبیل

مختومه شدن پرونده ۷ میلیارد تومانی در شورای حل اختلاف استان اردبیل

اردبیل - معاون حل اختلاف دادگستری استان اردبیل، از مختومه شدن یک پرونده مهم در شورای حل اختلاف شهرستان اردبیل خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت‌الاسلام والمسلمین سیدحسین علوی ظهر شنبه اظهار کرد: با تلاش و پیگیری کارکنان خدوم شعبه ۱۲ شورای حل اختلاف اردبیل و پس از برگزاری چندین جلسه مستمر و فشرده، پرونده‌ای با موضوع مطالبه خسارت ۷ میلیارد تومانی به نتیجه‌ای مسالمت‌آمیز رسید. در جریان مذاکرات، شاکی محترم با گذشت کریمانه از مبلغ ۴ میلیارد تومان از خواسته خویش، زمینه آزادی محکوم‌علیه را فراهم کرد.

وی افزود: این اقدام ارزشمند، جلوه‌ای روشن از فرهنگ صلح و گذشت در جامعه و تجلی جایگاه شوراهای حل اختلاف در کاهش تنش‌های اجتماعی و حل و فصل دعاوی از مسیر سازش است.

معاون حل اختلاف دادگستری استان اردبیل در پایان ضمن قدردانی از تلاش‌های کارکنان شورای حل اختلاف شهرستان اردبیل خاطرنشان کرد: «بی‌تردید ترویج روحیه گذشت و مصالحه، نه‌تنها به استحکام روابط اجتماعی کمک می‌کند بلکه نقش مهمی در کاهش اطاله دادرسی و ارتقای آرامش عمومی جامعه دارد.

کد خبر 6587730

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها