مختومه شدن پرونده ۷ میلیارد تومانی در شورای حل اختلاف استان اردبیل

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت‌الاسلام والمسلمین سیدحسین علوی ظهر شنبه اظهار کرد: با تلاش و پیگیری کارکنان خدوم شعبه ۱۲ شورای حل اختلاف اردبیل و پس از برگزاری چندین جلسه مستمر و فشرده، پرونده‌ای با موضوع مطالبه خسارت ۷ میلیارد تومانی به نتیجه‌ای مسالمت‌آمیز رسید. در جریان مذاکرات، شاکی محترم با گذشت کریمانه از مبلغ ۴ میلیارد تومان از خواسته خویش، زمینه آزادی محکوم‌علیه را فراهم کرد.

وی افزود: این اقدام ارزشمند، جلوه‌ای روشن از فرهنگ صلح و گذشت در جامعه و تجلی جایگاه شوراهای حل اختلاف در کاهش تنش‌های اجتماعی و حل و فصل دعاوی از مسیر سازش است.

معاون حل اختلاف دادگستری استان اردبیل در پایان ضمن قدردانی از تلاش‌های کارکنان شورای حل اختلاف شهرستان اردبیل خاطرنشان کرد: «بی‌تردید ترویج روحیه گذشت و مصالحه، نه‌تنها به استحکام روابط اجتماعی کمک می‌کند بلکه نقش مهمی در کاهش اطاله دادرسی و ارتقای آرامش عمومی جامعه دارد.