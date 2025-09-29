به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلاموالمسلمین سید حسین علوی صبح دوشنبه در نشست مشترک با رئیس دانشگاه آزاد اسلامی اردبیل از انعقاد تفاهمنامهای با هدف گسترش فرهنگ صلح، سازش و رضایت عمومی در استان خبر داد.
وی در این نشست، با اشاره به تأکید آموزههای قرآن و روایات بر مدارای اجتماعی، عفو و گذشت، افزود: این تفاهمنامه در راستای تحقق رهنمودهای مقام معظم رهبری، سیاستهای کلی برنامه هفتم توسعه و با تکیه بر بهرهگیری از ظرفیتهای مردمی و دانشگاهی، به امضا رسید.
معاون حل اختلاف دادگستری کل استان اردبیل گفت: هدف ما، توجه نظاممند، پایدار و دانشبنیان به توان نهادهای مردمی در ارتقای مشارکت در حلوفصل اختلافات، افزایش سواد حقوقی، ترویج فرهنگ صبر و کاهش دعاوی در مسیر رضایت و آرامش اجتماعی است.
وی همچنین یکی از ثمرات این همکاری را بازاجتماعی شدن متهمان و مجرمان، افزایش سرمایه اجتماعی و صرفهجویی ملی عنوان کرد و گفت: پیوند دستگاه قضایی با دانشگاهها، پلی استوار برای ارتقای بینش عمومی نسبت به عدالت ترمیمی و روشهای غیرقضایی در حل اختلافات خواهد بود.
در ادامه این نشست، عارف جلیلی ایرانی، سرپرست دانشگاه آزاد اسلامی اردبیل، ضمن قدردانی از حضور مسئولان قضایی در آغاز سال تحصیلی جدید، اظهار داشت: این همکاری برای دانشگاه ارزشمند است و میتواند بستری باشد برای نقشآفرینی دانشگاه در حل معضلات اجتماعی از مسیر علم و تحقیق.
وی تأکید کرد: دانشگاه آزاد اسلامی میکوشد با جهتدهی به پایاننامهها و رسالههای تحصیلات تکمیلی در حوزههای حقوقی و اجتماعی، نقش مؤثری در تحقق اهداف عدالتمحور ایفا کند.
جلیلی ایرانی با تشریح اهداف تفاهمنامه، افزود: اعتلای فرهنگ صلح و سازش، تقویت مشارکت نهادهای مردمی، نهادینهسازی احترام به قانون، ترویج عدالت ترمیمی، ارتقای دانش حقوقی مردم و ایجاد انسجام نهادی، از مهمترین اهداف این همکاری است.
وی همچنین بر اهمیت افزایش اعتماد عمومی به روشهای جایگزین رسیدگی قضایی تأکید کرد و گفت: تعامل اثربخش با نهادهای دولتی، عمومی و خصوصی برای گسترش مفاهیم بنیادین حل اختلاف و بهرهگیری از فرصتهای همکاری مشترک از دیگر محورهای این تفاهمنامه به شمار میرود.
