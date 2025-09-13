دریافت 4 MB
۲۲ شهریور ۱۴۰۴، ۱۲:۰۹

روایت عکاس خبرگزاری مهر از ثبت عکس در جنگ ۱۲ روزه

روایت عکاس خبرگزاری مهر از ثبت عکس در جنگ ۱۲ روزه

روایت علی حدادی اصل عکاس خبرگزاری مهر از حال و هوای ثبت وقایع در جنگ ١٢ روزه را در این فیلم مشاهده می‌کنید.

