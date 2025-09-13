دریافت 4 MB کد خبر 6587779 https://mehrnews.com/x38ZMv ۲۲ شهریور ۱۴۰۴، ۱۲:۰۹ کد خبر 6587779 فیلم فرهنگ و اندیشه فیلم فرهنگ و اندیشه ۲۲ شهریور ۱۴۰۴، ۱۲:۰۹ روایت عکاس خبرگزاری مهر از ثبت عکس در جنگ ۱۲ روزه روایت علی حدادی اصل عکاس خبرگزاری مهر از حال و هوای ثبت وقایع در جنگ ١٢ روزه را در این فیلم مشاهده میکنید. کپی شد مطالب مرتبط پرونده «عکاسی در سینما» در شبکه مستند باز شد هنرهای تجسمی تحت تاثیر یک برکناری؛ رونمایی از نقاشی تولد پیامبر (ص) نمایش ۱۳۵ اثر از ۱۳۵ هنرمند در باغموزه قصر برچسبها جنگ تحمیلی عکاسی ایران رژیم صهیونیستی
