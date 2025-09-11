به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی باغ موزه قصر، نمایشگاه گروهی هنرهای تجسمی با حضور ۱۳۵ هنرمند و ارائه ۱۳۵ اثر متنوع هنری در نگارخانه ملک الشعرای بهار مجموعه تاریخی فرهنگی باغ‌موزه قصر تهران برگزار می‌شود. این رویداد هنری به همت فرانک هنری (گروه هنری رها) برگزار می‌شود و بستری برای معرفی و نمایش آثار هنرمندان در رشته‌های مختلف هنرهای تجسمی فراهم کرده است.

مراسم افتتاح این نمایشگاه روز ۲۱ شهریور از ساعت ۱۵ تا ۱۹ برگزار می شود و علاقه‌مندان می‌توانند تا ۲۸ شهریور همه‌روزه از ساعت ۱۰:۳۰ تا ۱۹ از این نمایشگاه دیدن کنند.

در این رویداد، هنرمندانی در رشته‌های نقاشی، طراحی، حجم، عکاسی و دیگر شاخه‌های هنرهای تجسمی حضور دارند و مجموعه‌ای ارزشمند از نگاه‌های متنوع هنری را در معرض دید علاقه‌مندان قرار داده‌اند.

هنردوستان می توانند برای بازدید به نشانی تهران، خیابان شریعتی، بعد از تقاطع شهید مطهری، باغ‌موزه قصر، گالری ملک‌الشعرای بهار مراجعه کنند.