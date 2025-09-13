به گزارش خبرنگار مهر، سلسله نشست‌های علمی نگاهی نو به زندگی، رهبری و پیام اجتماعی پیامبر اکرم (ص) به مناسبت فرارسیدن ۱۵۰۰ سالگی میلاد با سعادت رسول رحمت، حضرت محمد مصطفی (ص) و در گرامیداشت هفته وحدت، به همت نمایندگی المصطفی در ترکیه برگزار می‌شود.

موضوعات این نشستها شامل پیامبر اکرم (ص) در اندیشه معاصر، پیامبر اکرم (ص) و دگرگونی عربستان، الگوی رهبری دینی و سیاسی پیامبر اکرم (ص)، پیامبر اکرم (ص) و عدالت اجتماعی و خانواده و نقش آن در بسترسازی وحدت امت اسلامی است.

سخنرانان آن پروفسور ارگُن ییلدیریم، پروفسور احمد توران ارسلان، پروفسور سلیمان دوغان، پژوهشگر و نویسنده حمزه اِر، پژوهشگر و نویسنده بلگین گونش است.

علاقمندان می‌توانند این نشست‌ها را از تلویزیون اینترنتی آموزش تی وی المصطفی از چهارشنبه این هفته هر شب ساعت ۲۰ به وقت استانبول و ۲۰:۳۰ به وقت تهران مشاهده کنند.