دولت های اسلامی با حفظ وحدت پیامبر مهربانی را به دنیا معرفی کنند

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سیدجواد محمدزاده صبح یکشنبه، در میزگرد تخصصی اسلام هراسی در غرب و محکومیت اهانت به پیامبراکرم(ص) اظهار کرد: مظاهر تقدس ما مسلمانان پیامبر اکرم(ص) است و آن ها در تلاش هستند که احساس دینی را در علاقه مندان به اسلام و این مظاهر خشک کنند.

وی اهانت مجله فرانسوی به ساحت پیامبر اکرم(ص) را محکوم کرد و گفت: کاریکاتور یک زبان جهانی است و آن ها در زبان رسانه ایی هر وقت می خواهند توهین کنند کاریکاتور را انتخاب می کنند.

حجت الاسلام محمدزاده با اشاره به قداست زدایی دشمن در خصوص مقدس های اسلام، افزود: ما هم باید از همین طریق برای شناختن پیامبر استفاده کنیم.

وی خاطر نشان کرد: این توهین خلاف ادب و اخلاق است و پیامبر اسلام مهم ترین، بارزترین و اخلاق نیکوی جهان است و با همه انسان ها قبل از نگاه به دین و مذهب همانند مخلوق خدا رفتارمی کند.

وی با بیان اینکه دولت اسلامی باید پیامبر اکرم(ص) را بشناسد، افزود: ما باید با حفظ و تقویت وحدت ابزارهای جهانی را بشناسیم و پیامبر اعظم را به همه جهانیان معرفی کنیم.

اسلام در جهان غرب رشد داشته است

مسئول آموزش جامعه المصطفی گرگان و نویسنده و محقق علوم دینی از تونس در ادامه این نشست گفت: رشد اسلام در جهان غرب باعث شده اگر اسلام گرایی به همین سمت پیش برود برای چندین سال دیگر اکثریت مردم به این دین کشیده می شوند.

دکتر زهیر مسیلینی با محکوم کردن اهانت به ساحت پیامبر اکرم(ص) افزود: در چنین نشریه و کشوری و نقطه جغرافیایی چنین کاری بیهوده انجام نشده است.

وی با بیان اینکه باید به این کاریکاتور و عمل جواب قاطعی داد، افزود: طراحانی پشت پرده این مساله هستند و صهیونیست ها عامل مهمی در طراحی چنین کاری هستند.

مسیلینی ادامه داد: مساله اسلام هراسی برای آن ها مساله اساسی است و سعی دارند با کار کردن روی این مساله بتوانند از این حرکت و پدیده جلوگیری کنند.

وی با اشاره به پیروزی قدرتمندانه جمهوری اسلامی در مذاکرات هسته ایی، گفت: ما با وجود شخصیت های مدبر توانسته ایم از حق خود کوتاه نیاییم.

مسئول آموزش جامعه المصطفی گرگان در خصوص هدف طراحان افزود: آن ها در تلاش هستند فتنه و جریان تروریستی را در جهان اسلام نگه دارند و ما باید از این اهداف آن ها آگاه باشیم.

وی افزود: ما به عنوان جهان اسلام می توانیم کارهای زیادی را انجام دهیم و این کار ضمن اینکه یک تهدید برای جهان اسلام اما فرصت بسیار مناسبی برای اتحاد و وحدت بین شیعه و سنی است.

مسیلینی با بیان اینکه جواب به این توهین وظیفه دولت ها و دستگاه های سیاسی است، افزود: وظیفه ما به عنوان دانشگاه و مراکز علمی این است که به روش های علمی پاسخ مناسبی به این اهانت را بدهیم.