واکنش امام جمعه پارس آباد به خبر میزبانی آذربایجان از کنفرانس صهیونیست

اردبیل- امام جمعه پارس آباد گفت: امروز که غزه زیر بمباران و حملات شدید از سوی رژیم پلید صهیونیستی رنج می‌برد، کشوری به ظاهر مسلمان میزبان کنفرانس خاخام‌های صهیونیست در باکو خواهد شد.

حجت الاسلام و المسلمین علی اکبر باقری بنابی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: باکو علاوه بر سرکوب اعتراضات در حمایت از غزه در باکو و عزاداری برای سید و سالار شهیدان در ایام محرم یک‌بار دیگر ثابت می‌نماید که هم از لحاظ تامین انرژی و هم از لحاظ سیاسی در خدمت رژیم صهیونیستی است، امیدواریم کشور آذربایجان در سیاست‌های خود تجدید نظر نماید.

وی به حمله رژیم صهیونیستی به محل سران حماس در قطر و نقض حاکمیت ملی دوحه اشاره داشته و افزود: اول اینکه قطر شریک استراتژیک آمریکا در منطقه است و مهمترین پایگاه نظامی آمریکا در منطقه مستقر در قطر است، ثانیاً حمله نظامی و هوایی از آسمان کشورهای اسلامی مانند اردن و عربستان سعودی و…صورت پذیرفته است که هیچ عکس العملی نشان نداده‌اند،

امام جمعه پارس آباد گفت: نهایت اینکه بخاطر عدم استقلال سیاسی و اقتصادی کشورهای اسلامی عرب و لذا قطعاً بدانید به رغم سر و صدایی که قطری‌ها راه انداخته‌اند در عمل از هیچ توانی برای پاسخ دادن به این تجاوزات برخوردار نیستند و اساساً اربابشان اجازه نمی‌دهد!

وی ادامه داد: عزیزان من اسرائیل خبیث رژیم سفاک و ددمنش این جنگ را حیاتی و وجودی می‌بیند و لذا به کشورهای دیگری بمانند عراق و ترکیه و…نیز به بهانه‌های واهی حمله خواهد کرد، نظام بین الملل به زودی زود انشاالله تعالی شاهد حذف و نابودی رژیمی بنام اسرائیل از روی کره خاکی خواهند بود.

امام جمعه شهرستان پارس آباد در ادامه به توافق اخیر ایران با آژانس بین الملل اتم نیز اشاره داشته و افزود: بدانیم اصل مذاکره و حتی توافق حساب شده و به دور از هر اعتماد بی موردی ممدوح است و لازم تا ایران اسلامی حقانیت خود و اینکه هرگز به دنبال سلاح هسته‌ای و بمب اتمی نیست را به افکار عمومی جهان و مجامع بین الملل ثابت کند.

بنایی تصریح کرد: لکن با توجه به سابقه خیانت‌ها و بدعهدی‌ها طرف چه آژانس چه اروپایی‌ها باید نهایت دقت و توجه لحاظ شود، تا تجربیات تلخ گذشته تکرار نشود. ما شخص وزیر امور خارجه را فردی اصیل متدین و کارکشته می‌دانیم که تابع ولایت است و قطعاً تحت تاثیر تفکرات تیم قبلی که برجام سرتاسر خسارت را بر ما تحمیل کردند نخواهد بود انشاالله.

