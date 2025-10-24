باقری بنابی: پرستاران حیا و صبر حضرت زینب(س) را الگوی خویش قرار دهند

س) و روز پرستار، اظهار کرد: نقش پرستار در بهبود و درمان بیمار بسیار مهم و مؤثر است و نگاه مهربانانه پرستار به بیمار باعث افزایش روحیه امید در بیمار می‌شود. به گزارش خبرنگار مهر ، حجت الاسلام علی اکبر باقری بنابی در خطبه‌های این هفته نماز جمعه شهرستان پارس آباد که در مصلی امام خمینی (ره) برگزار شد، با اشاره به پنجم آبان سالروز ولادت حضرت زینب (و روز پرستار، اظهار کرد: نقش پرستار در بهبود و درمان بیمار بسیار مهم و مؤثر است و نگاه مهربانانه پرستار به بیمار باعث افزایش روحیه امید در بیمار می‌شود.

وی گفت: کمبود پرستار باعث می‌شود خدمات مطلوب به شهروندان مختل شود بر همین اساس از مسئولان استانی و شهرستانی انتظار است تا نسبت به رفع این کمبود اقدام کنند.

امام جمعه شهرستان پارس آباد افزود: پرستاران در انجام وظایف خود باید دو ویژگی برجسته حضرت زینب ( س) ، یعنی عفت و حیا و صبر و بردباری را سرلوحه کار خود قرار دهند تا خدمت‌رسانی آنان رنگ و بوی معنویت و ایثار بیشتری بگیرد.

حجت‌الاسلام باقری بنابی تاکید کرد: فرودگاه پارس آباد سال‌هاست چشم‌انتظار نگاه مسئولان برای توسعه و احیای نقش کلیدی خود در حمل‌ونقل هوایی منطقه است.

خطیب جمعه شهرستان پارس آباد تصریح کرد: تنها فرودگاه شمالی ترین نقطه کشور علیرغم داشتن امکانات فرودگاهی لازم نیازمند توجه ویژه ی مسئولان استانی و کشوری است.

وی با اشاره به ضرورت توجه جدی به موضوع عفاف و حجاب عنوان کرد: حجاب و عفاف مهمترین عامل برای تقویت بنیان خانواده است و سبب حفظ کرامت و ارزش زنان و مردان در جامعه می‌شود.

حجت الاسلام باقری بنابی ضمن دعوت خود و نمازگزاران به رعایت تقوای الهی، تاکید کرد: تقوای الهی زمینه سعادت دنیا و آخرت است و دستیابی به سعادت واقعی در رعایت تقوای الهی است.