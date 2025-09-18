به گزارش خبرگزاری مهر، حسین پیرموذن عصر امروز در نشست با سفیر جمهوری اسلامی ایران در باکو با اشاره به اینکه موضوع راه‌اندازی بارانداز لجستیکی و احداث شهرک صنعتی مشترک ایران و آذربایجان در منطقه آزاد تجاری-صنعتی بیله‌سوار جزو مصوبات سفر اخیر رئیس‌جمهور به باکو بود بر پیگیری اجرای این مصوبات تاکید کرد و گفت: در جریان سفر رئیس‌جمهور به جمهوری آذربایجان، موضوع ایجاد بارانداز و شهرک صنعتی مشترک بین دو کشور مطرح شد و در این راستا، الهام علی‌اف، رئیس‌جمهور آذربایجان، به هیأتی دستور داد تا این مسئله را مورد بررسی قرار دهند؛ با این حال، آذربایجان در مذاکرات و تنظیم توافق‌نامه‌ها بسیار توانمند و حرفه‌ای عمل می‌کند؛ اما در زمینه اجرای عملی پروژه‌ها، روند پیشرفت به نسبت کند و با احتیاط پیش می‌رود که نیازمند پیگیری است.



وی با اشاره به تاکید مسئولان استان بر تکمیل زیرساخت‌های منطقه آزاد تجاری - صنعتی اردبیل گفت: معافیت‌های مالیاتی، تسهیل در واردات و صادرات کالاها، امنیت بازگشت سرمایه، دسترسی آسان به بازارهای بین‌المللی و مزایای متعدد دیگر از جمله عواملی هستند که پیگیری برای ایجاد شهرک صنعتی مشترک ایران و آذربایجان را برای پاسخگویی به تقاضای سرمایه‌گذاری و فعالیت‌های اقتصادی در منطقه آزاد اردبیل ضرورت می‌بخشد.



رئیس اتاق مشترک ایران و آذربایجان با تاکید بر اینکه ارزش و اعتبار کمیسیون‌ها در تعهدات و مصوبات آن است اظهار کرد: این دو موضوع از جمله موارد مهمی است که طی سال‌های گذشته در قالب مصوبات کمیسیون مشترک میان دو کشور مورد توافق قرار گرفته است با این حال، تحقق این مصوبات در مقاطع مختلف و شرایط خاصی همچون تنش میان آذربایجان و ارمنستان با چالش‌هایی مواجه و موجب رکود این طرح‌ها و توقف در اجرای آنها شده که اکنون اما، با سفر رئیس‌جمهور ایران به جمهوری آذربایجان و تحولاتی که در زمینه بهبود روابط دو کشور شکل گرفته، زمان آن فرا رسیده است که این موارد مهم با عزم جدی طرفین به مرحله اجرا برسند.



وی گفت: پیشنهاد اختصاص ۵۰ درصد از اراضی ایران و ۵۰ درصد دیگر از اراضی آذربایجان برای احداث شهرک صنعتی مشترک مطرح است که در صورت قطعیت این موضوع ما نیز در استان اردبیل آمادگی کامل داریم تا تمامی زیرساخت‌های لازم مانند آب، برق و گاز را با دانش و تخصص بالا، به صورت حرفه‌ای طراحی و ارائه دهیم.



پیرموذن در ادامه راه‌اندازی خط آهن اردبیل-باکو را نقطه عطفی در توسعه صادرات محصولات کشاورزی استان دانست و افزود: این اتصال ریلی می‌تواند مسیر صادرات به روسیه را هموارتر و به نسبت قابل توجهی هزینه‌های حمل‌ونقل را کاهش دهد، از سوی دیگر ایجاد چنین زیرساختی نه تنها فرصت‌های اقتصادی جدیدی به همراه دارد، بلکه می‌تواند تعاملات بین‌المللی منطقه را نیز تقویت کند که رایزنی‌های لازم را می‌طلبد.