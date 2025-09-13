به گزارش خبرگزاری مهر، حمیدرضا حاجوی، سرپرست معاونت بافت و بناهای تاریخی شهرداری تهران، گفت: یکی از نکات مهم در حوزه بافت و بناهای تاریخی، تکالیف قانونی دستگاهها است. در قانون شهرداری مصوب ۱۳۳۴ تنها به تشریک مساعی در حوزه میراث فرهنگی و آثار تاریخی اشاره شده و تکلیف دیگری برای شهرداریها پیشبینی نشده است. با این حال، شهرداری تهران در زمینه حفظ و احیای بناهای تاریخی اقدامات ارزشمندی انجام داده است.
وی با بیان اینکه طبق اسناد بالادستی از جمله برنامههای پنج ساله توسعه کشور، وظایف تصدیگری دولت باید به شهرداریها واگذار شود، ادامه داد: به ویژه در حوزه میراث فرهنگی و بناهای تاریخی، این انتقال ضروری است. طبق مصوبه شورای عالی اداری سال ۱۳۷۱، دولت موظف به اتصال به پنجره واحد اطلاعات بود اما این مصوبه تاکنون اجرا نشده و همچنان با معضل امضاهای طلایی در سازمان میراث فرهنگی مواجه هستیم.
حاجوی تأکید کرد: ضروری است، پهنههای شهر تهران که دارای ابنیه تاریخی و ارزشمند هستند، بهطور دقیق مشخص و به شهرداری اعلام شود تا از استعلامات موردی پرهیز کنیم. این موضوع بهویژه در آستانه تدوین طرح تفصیلی جدید تهران اهمیت فراوانی دارد.
وی در ادامه به اقدامات اخیر شهرداری تهران اشاره کرد و گفت: سال گذشته، برای نخستین بار و در تعامل با شورای اسلامی شهر، مصوبهای در زمینه صدور پروانه مرمت و احیا، سیاستگذاری، تملک و بهرهبرداری از بافتها و بناهای تاریخی به تصویب رسید و عملیاتی شد. همچنین اطلس سرمایهگذاری ابنیه دارای ثبت ملی تدوین شد، زیرساخت گردشگری مجازی و ارائه اطلاعات ابنیه به سهزبان با استفاده از QR کد راهاندازی شد و بازنگری طرح تفصیلی محدوده حصار ناصری به اتمام رسیده است.
سرپرست معاونت بافت و بناهای تاریخی شهرداری تهران در پایان خاطرنشان کرد: ابنیه تاریخی نباید به دفاتر کار یا مکانهای غیرقابل دسترس برای مردم تبدیل شوند. جریان زندگی باید در آنها حفظ شود و کاربریهایی متناسب با هویت تاریخیشان تعریف شود.
