زندگی قهرمان ملی در انیمیشن؛ پرتره کودکی حاج قاسم سریال شد

محمدحسین صادقی تهیه‌کننده انیمیشن درباره فعالیت‌ها و پروژه سریالی خود به خبرنگار مهر بیان کرد: در حال حاضر ۲ پروژه در دست تولید داریم. یکی سریال انیمیشنی ۲۶ قسمتی است که به کودکی و نوجوانی شهید حاج‌قاسم سلیمانی می‌پردازد.

وی اضافه کرد: این پروژه نام موقت «قاسم» را دارد و تاکنون حدود ۶۰ درصد از کار پیش رفته است. امیدواریم امسال به پایان برسد و به‌صورت سراسری پخش شود. این اثر پرتره‌ای از زندگی قهرمان ملی ایران است و از این نظر در سینمای انیمیشن ایران خاص به حساب می‌آید.

صادقی درباره منابع اقتباسی اثر نیز توضیح داد: ما ۲ منبع اصلی برای نگارش فیلمنامه داشتیم؛ کتاب «از چیزی نمی‌ترسیدم» که خاطرات خودنوشت شهید سلیمانی است و به دوران کودکی می‌پردازد و کتاب «باران گرفته است» اثر احمد یوسف‌زاده که زندگی حاج قاسم در روستای قنات‌ملک و سال‌های کودکی و نوجوانی را روایت می‌کند. ویژگی مهم این پروژه این است که هم اقتباسی است و هم پرتره‌ای از یک شخصیت واقعی. به همین دلیل می‌تواند اثری متفاوت در کارنامه انیمیشن ایران باشد.

وی در پایان درباره عوامل پروژه نیز عنوان کرد: کارگردان این سریال رضا متصدی است و من تهیه‌کننده کار هستم. این سریال بیشتر برای کودکان طراحی شده اما به‌گونه‌ای است که خانواده‌ها هم بتوانند با آن ارتباط برقرار کنند. در واقع هدف این است که کودکان و نوجوانان با بخشی از زندگی شهید سلیمانی آشنا شوند و خانواده‌ها هم همراهی کنند.