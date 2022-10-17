به گزارش خبرنگار مهر، محمد شکیبی نسب صبح دوشنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: اداره کل بنادر و دریانوردی استان از ماه‌ها قبل پیگیری‌های بسیار زیادی برای برای توسعه ناوگان آتش نشانی بنادر تجاری آغاز کرده تا ایمنی آنها به استانداردهای مورد نیاز برسد.

مدیرکل بنادر و دریانوردی استان بوشهر با بیان اینکه یکی از مطالبان مالکان شناورهای فعال در بنادر استان بوشهر توسعه ناوگان آتش نشانی و افزایش درجه ایمنی بنادر است گفت: در همین راستا نیازهای اولویت دار بنادر تهیه و تدوین شده است.

برخورداری بنادر از آتشخوارهای اختصاصی

شکیبی با اشاره به اینکه مقوله ایمنی سرفصل راهبردی و استراتژیک برای فعالیت‌های بندری است یادآور شد: این موضوع با برگزاری مانورهای مقابله با حوادث احتمالی و همچنین توسعه ناوگان شناورهای آتشخوار در دستور کار قرار گرفته است.

وی افزود: چشم انداز اداره کل بنادر و دریانوردی استان بوشهر برخورداری تمامی بنادر استان از آتشخوارهای اختصاصی است که تحقق این موضوع به استفاده از زمان طلایی برای اطفا آتش سوزی کمک وافری خواهد کرد.

تجهیز بنادر استان

شکیبی نسب اظهار کرد: شناورهای آتشخوار که تأمین آنها از سوی هیئت عامل سازمان بنادر و دریانوردی به تصویب رسیده نویدبخش برآورده شدن یکی از مطالبات جدی بندر نشینان و صاحبان بار برای به حداقل رساندن حوادث احتمالی است.

مدیرکل بنادر و دریانوردی استان بوشهر با بیان اینکه در حال حاضر نیز بنادر استان از لحاظ تجهیزات استراتژیک برای مقابله با حوادث از تعداد قابل توجهی شناورهای ناجی، آتشخوار و یدک کش برخوردار هستند اضافه کرد: با رسیدن تجهیزات و شناورهای جدید به وضعیتی ایده آل می رسند.