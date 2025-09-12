به گزارش خبرنگار مهر، سیاوش ارجمند زاده عصر جمعه در جمع خبرنگاران بیان کرد: توسعه بنادر استان بوشهر به‌عنوان یکی از ظرفیت‌های اساسی کشور، متناسب با نیازها و بدون وقفه دنبال می‌شود و در این مسیر، سازمان بنادر و دریانوردی پشتیبان اصلی خواهد بود.

وی افزود: بندر بوشهر به‌عنوان بندری تاریخی و پویا همواره نقش مهمی در اقتصاد کشور داشته و در شرایط حساس نیز به بنادر دیگر کمک کرده است.

سرپرست اداره کل بنادر و دریانوردی استان بوشهر ادامه داد: هم‌اکنون پروژه‌های متعددی در این بندر در حال اجرا یا آماده کلنگ‌زنی است که از جمله آن‌ها می‌توان به برق‌رسانی مجتمع بندری نگین اشاره کرد که به‌زودی عملیات اجرایی آن آغاز می‌شود.

ارجمند زاده با بیان اینکه اسکله‌های مجتمع بندری نگین با لایروبی‌های انجام‌شده توانایی پهلوگیری شناورهای بزرگ را دارند، اضافه کرد: زیرساخت‌های ایجادشده در این بندر فضای جدیدی برای فعالیت‌های اقتصادی فراهم کرده است.

سرپرست اداره کل بنادر و دریانوردی استان بوشهر اضافه کرد: در سایر بنادر استان نیز پروژه‌های متناسب با ظرفیت هر بندر اجرا یا در مرحله مطالعه قرار دارد تا ضمن رفع نیازهای کنونی، پاسخگوی نیازهای آینده نیز باشد.

وی تأکید کرد: بخشی از اقدامات فوری در حوزه زیرساخت‌های بندری و دریایی در دستور کار قرار گرفته و با هماهنگی سازمان بنادر و حمایت‌های استانی، این امید وجود دارد که زمینه فعالیت مطلوب‌تری برای تجار و بازرگانان فراهم شود.