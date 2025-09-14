  1. استانها
اهدای بسته‌های لوازم‌التحریر به ارزش ۱۰ میلیارد به دانش‌آموزان نیازمند

شهرکرد-معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار چهارمحال و بختیاری گفت: برای تهیه ۶۰۰ بسته لوازم‌التحریر و کیف برای حمایت از دانش‌آموزان کم‌بضاعت بالغ بر ۱۰ میلیارد ریال هزینه شده است.

به گزارش خبرنگار مهر، ملک‌محمد قربانپور صبح یکشنبه در آئین اعطای بسته لوازم‌التحریر و کیف به دانش آموزان مناطق کم‌تر توسعه یافته در استان در آستانه آغاز سال تحصیلی با اشاره به اینکه آموزش و پرورش یکی از رویکردها و فلسفه اصلی برای تربیت نیروی انسانی برای فعالیت در صنعت و تولید است، اظهار کرد: در همین راستا و همچنین عمل به مسئولیت‌های اجتماعی هیأت رئیسه، هیأت نمایندگان اتاق بازرگانی هر ساله اقدام به تهیه و توزیع بسته‌های حمایتی در مقاطع زمانی مختلف از جمله زمان بازگشایی مدارس می‌کنند.

وی افزود: بسته‌های حمایتی از دانش‌آموزان کم بضاعت شامل نوشت‌افزار و کیف است، برای تهیه ۶۰۰ بسته لوازم‌التحریر و کیف بالغ بر ۱۰ میلیارد ریال هزینه شده است.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار چهارمحال و بختیاری تاکید کرد: شناسایی دانش‌آموزان در مناطق کمتر توسعه‌یافته توسط اداره‌کل آموزش و پرورش و بخش خصوصی انجام خواهد شد، امیدواریم با حمایت بخش خصوصی دانش‌آموزان بیش‌تری از بسته‌های حمایتی تحصیلی بهره‌مند شوند و کیفیت نیز افزایش پیدا کند.

