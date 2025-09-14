  1. جامعه
بازگشت ۳۰ هزار کودک بازمانده از تحصیل؛ کاهش ۴۹ درصدی کودکان ضعیف درسی

معاون آموزش ابتدایی وزارت آموزش و پرورش گفت: در پایان طرح حمایت از آموزش مستمر شاهد کاهش ۴۹ درصدی کودکان نیازمند به کمک‌های ویژه بودیم.

به گزارش خبرنگار مهر، رضوان حکیم‌زاده معاون آموزش ابتدایی وزارت آموزش و پرورش در نشست خبری به مناسبت آغاز سال تحصیلی گفت: ارتقای کیفیت آموزشی و توسعه فرصت‌های متنوع آموزشی از جمله اهداف و برنامه‌های معاونت آموزش ابتدایی است. برای اینکه بتوانیم امکان اجرای برنامه‌ها را داشته باشیم لازم است برنامه به صورتی مشارکتی طراحی و اجرا شود. از سال گذشته طراحی برنامه‌های خود را با استان‌ها ارسال کردیم تا آنها بتوانند برنامه‌ها را بررسی و در خصوص آن نظر دهند.

وی در خصوص توانمندسازی معلمان گفت: تحول در نظام آموزشی از اولویت‌های دولت چهاردهم است. اجرای ۱۴۰۰ پروژه نوسازی مدارس در کنار صدها پروژه بهسازی و آماده سازی فضاهای آموزشی بر مسئله بهبود فضای فیزیکی توجه دارد اما برنامه اصلی دولت و نظام تعلیم و تربیت اصلاح شیوه‌های تدریس است. استفاده مفید از کلاس درس و زمان مدرسه نیازمند آموزش به معلمان است لذا طرح توانمندسازی معلمان اجرایی شد.

ارائه تجربیات نوین آموزشی با طراحی سناریو و ساخت فیلم از کلاس‌های چندپایه

حکیم‌زاده افزود: اقدام دیگر معاونت آموزش ابتدایی اجرای برنامه‌های تحولی به کمک طراحی یک سناریو و ساخت فیلم توسط معلمان در کلاس درس است. از تعهدات دولت ارائه آموزش‌های گروهی است تا یک جشنواره با هدف ارسال همین آثار معلمان را محوریت آموزش‌های گروهی راه‌اندازی شد و ۹۶ هزار معلم هم در آن شرکت کردند. تعداد آثار منتخب استانی ۳۰۰۰۰ اثر بوده و بالغ بر ۳۰۰ اثر هم به عنوان اثر منتخب نهایی شناخته شدند و ۹۹ معلم برگزیده کشوری در کلاس چند پایه داشتیم.

وی با بیان اینکه اداره کلاس چند پایه نیازمند گفتمان سازی، جریان سازی و تقدیر از معلمان فعال و نمونه در این عرصه است؛ گفت: تغییر شیوه‌های یادگیری و توانمندسازی، علاوه بر تقدیرهای حضوری، با کمک شبکه‌های اجتماعی یادگیری هم تداوم دارد. حدود ۳۳۴ هزار معلم ابتدایی در سامانه‌ای که طراحی شده، فرم‌های نظرسنجی و نظردهی را تکمیل کردند و ۸۷ هزار معلم و کادر آموزشی هم در ۲۳ هزار مرکز آموزشی اجتماعات یادگیری را شکل دادند.

حکیم‌زاده با بیان اینکه بیش از ۵۲ هزار اثر از شیوه‌ها و تجربیات معلمان در این سامانه یادگیری بارگذاری شده است گفت: توسعه عدالت آموزشی و نصیب برابر آموزشی از جمله آثار این سامانه یادگیری معلمان هم صادر خواهد شد.

بهبود علمی معلمان ابتدایی با کاهش نرخ تکرار پایه

معاون آموزش ابتدایی وزارت آموزش و پرورش با اشاره به اینکه در تلاشیم تا عملکرد معلمان ابتدایی بهبود یابد گفت: ۲۳ صدم درصد نرخ عملکردی معلمان و ۱۴ درصد نرخ تکرار پایه بهبود یافته است.

حکیم‌زاده با اشاره به اینکه سال گذشته ۳۰ هزار کودک بازمانده از تحصیل را جذب کردیم گفت: اقدام مهم دیگر ما طرح حمایت از آموزش مستمر یادگیرندگان بود که در ۱۲۳ هزار کلاس درس انجام شد و دانش آموزانی که در دروس فارسی ریاضی و علوم نیازمند کمک بودند مورد توجه بیشتر قرار گرفتند. در پایان این طرح شاهد کاهش ۴۹ درصدی کودکان نیازمند به کمک‌های ویژه بودیم.

۳ اقدام مهم برای توسعه فرصت‌های یادگیری

وی با بیان اینکه برای توسعه فرصت‌های یادگیری ۳ اقدام را در نظر داریم گفت: جستجوگران ایده‌های برتر یا همان طرح جامع محل محور اولین قدم کودکان، کنجکاو و جستجوگر تربیت شوند و با مفاهیم ابتدایی روش تحقیق آشنا شوند که در این طرح ۴ میلیون دانش آموز حضور داشتند. طرح دوم ما طرح عید هنر و داستان است که در ایام عید نوروز داشتیم و خواهیم داشت که به جای پیک نوروزی از دانش آموزان خواستیم داستانی را روایت کنند. بنویسند و یا داستانی را بخوانند که تقریباً تمام دانش آموزان ابتدایی به نوعی در این طرح شرکت داشتند.

حکیم‌زاده طرح سوم توسعه فرصت‌های یادگیری را طرح کاهش آسیب‌های فناورانه دیجیتال عنوان کرد و گفت: طرح دیگر ما برنامه کاهش آسیب‌های فناورانه دیجیتال است که با توجه به گسترش فضای دیجیتال و هوش مصنوعی، یک میلیون و چهارصد هزار نفر از دانش‌آموزان تحت پوشش قرار گرفتند.

